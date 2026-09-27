Νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέσα στην εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά στα βασικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης.

Μία ημέρα μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης, η οποία συνέδεε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την άρση κυρώσεων και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Axios, ότι αναμένει νέες επαφές με την Τεχεράνη.

«Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από έναν χρόνο. Υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους», ανέφερε ο Τραμπ.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε εάν εξετάζει το ενδεχόμενο επανάληψης των επιθέσεων εναντίον του Ιράν, απάντησε χαρακτηριστικά: «Το σκέφτομαι συνεχώς».

Νέος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων

Δύο πηγές από την περιοχή επιβεβαίωσαν στο Axios ότι αναμένονται περαιτέρω συνομιλίες μέσα στην εβδομάδα, με έναν ακόμη γύρο έμμεσου διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να θεωρείται πιθανός ήδη από τη Δευτέρα.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές κατά πόσο μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το Κατάρ, μαζί με άλλους περιφερειακούς διαμεσολαβητές, επιχειρεί να αναζωογονήσει τη διπλωματική διαδικασία, όμως Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εμφανίζονται να έχουν διαφορετικές προτεραιότητες.

Το Ιράν επιδιώκει οι συνομιλίες να επικεντρωθούν στα Στενά του Ορμούζ και στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ζητά παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η ιρανική πρόταση και οι όροι για τα Στενά του Ορμούζ

Οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών αναβίωσαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποίησαν νέο γύρο έμμεσων διαπραγματεύσεων με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Στις επαφές συμμετείχαν αξιωματούχοι του Κατάρ, οι οποίοι ανέλαβαν να μεταφέρουν τα μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αραγτσί παρουσίασε στους Αμερικανούς απεσταλμένους τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και την επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν και οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα να επαναληφθούν μέσα σε μία εβδομάδα, εφόσον οι ΗΠΑ προχωρούσαν στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και παράλληλα επιτυγχανόταν κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι όροι ήταν ίδιοι με εκείνους του μνημονίου κατανόησης που είχε υπογραφεί με τις ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Μεταξύ άλλων, αυτό προέβλεπε αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση των κυρώσεων στο πετρέλαιο και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Την έβδομη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την πρόταση, το Ιράν θα προχωρούσε στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Απέρριψα την πρότασή τους»

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε το Σάββατο την πρόταση της Τεχεράνης.

«Απορρίπτω την πρότασή τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, πριν αναχωρήσει για το Τενεσί.

«Θέλουν να συνάψουν συμφωνία με την οποία θα ανοίξουν αμέσως τα Στενά, επειδή χάνουν κατά κράτος», υποστήριξε.

«Θέλουν να συνάψουν συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι εντάξει. Και εμένα μου αρέσει να συνάπτω συμφωνίες. Αυτό που θέλουν είναι να ανοίξει αμέσως το Ορμούζ (…) επειδή δεν έχουν έσοδα, επειδή βγάζουν τα χρήματά τους από το Ορμούζ», πρόσθεσε.

Αραγτσί: «Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις»

Παρά την απόρριψη της πρότασης από τον Τραμπ, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση.

Μιλώντας στο NBC, ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ δεν αποτελούν παράγοντα στους υπολογισμούς της ιρανικής κυβέρνησης.

«Μας ενδιαφέρουν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις», δήλωσε.

«Παρόλο που ακούσαμε από τον πρόεδρο Τραμπ ότι απορρίπτει αυτή τη συμφωνία… εξακολουθούμε να περιμένουμε μια επίσημη απάντηση μέσω των διαμεσολαβητών», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο οι διπλωματικές κινήσεις του Κατάρ

Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ συνεχίζουν στο μεταξύ τις προσπάθειες για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο πηγές από την περιοχή που επικαλείται το Axios, η Ντόχα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις δύο πλευρές.

Την Πέμπτη, ο πρωθυπουργός του Κατάρ συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό πρόεδρο, με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ. Λίγο αργότερα, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κατάρ είχαν επαφή με τον Στιβ Γουίτκοφ, τον οποίο ενημέρωσαν για τις συνομιλίες.

Πηγή με γνώση των έμμεσων διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι οι Καταριανοί διαμεσολαβητές συζήτησαν την αρχική ιρανική πρόταση και με τις δύο πλευρές και κατέθεσαν συμβιβαστική πρόταση, η οποία βρίσκεται υπό εξέταση.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστές επαφές με Ιρανούς και Αμερικανούς διαπραγματευτές για πιθανές αλλαγές στο κείμενο.

Οι διπλωματικές κινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν τη Δευτέρα, με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ να προγραμματίζουν χωριστές συναντήσεις με τον Αμπάς Αραγτσί και τον Στιβ Γουίτκοφ.