«Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά». Με αυτή τη δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε για τη σύλληψη των πέντε ανδρών κοντά στη στρατιωτική αεροπορική εγκατάσταση RAF Φέρφορντ, αποκαλύπτοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθούσε τη δράση των υπόπτων για αρκετό διάστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προέβη στις αποκαλύψεις αυτές απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, κατά την άφιξή του στο Σικάγο όπου πρόκειται να παρακολουθήσει τουρνουά γκολφ, δίνοντας το στίγμα της στενής συνεργασίας των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών.

«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Το μπλόκο στα τρία βαν και οι υποψίες για τρομοκρατία

Η επέμβαση των βρετανικών αρχών στην περιοχή σημειώθηκε μετά από πληροφορία για τρία ύποπτα βαν τα οποία κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η RAF Φέρφορντ θεωρείται κομβικής σημασίας για τις επιχειρήσεις των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στη Βρετανία, ενώ στο παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο για τις αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν.

Νυχτερινό θρίλερ με ένοπλη επιχείρηση και εκκενώσεις κατοικιών

Το χρονικό της μεγάλης κινητοποίησης ξεκίνησε περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν το τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας δέχθηκε επείγουσα κλήση για τρία ύποπτα οχήματα που κινούνταν απειλητικά προς την περιοχή του Whelford, σε απόσταση αναπνοής από τη στρατιωτική εγκατάσταση. Ισχυρές δυνάμεις με πάνοπλους αστυνομικούς έσπευσαν άμεσα στο σημείο, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τα οχήματα και να προχωρήσουν στη σύλληψη των πέντε ανδρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων και της πιθανότητας ύπαρξης επικίνδυνων υλικών, οι τοπικές αρχές κήρυξαν αμέσως την περιοχή σε κατάσταση «μείζονος συμβάντος». Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήθηκε εκτάκτως πρωτόκολλο εκκένωσης για περίπου 85 κατοικίες. Όσοι κάτοικοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν σε οικείους τους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε κοντινό δημοτικό κέντρο αναψυχής που διαμορφώθηκε ειδικά για την υποδοχή τους.

Στρατός και Αντιτρομοκρατική «ξεσκονίζουν» τα τρία οχήματα

Στην περιοχή έχει επιβληθεί ευρεία ζώνη αποκλεισμού, ενώ στο σημείο επιχειρεί ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού. Οι πυροτεχνουργοί εξετάζουν εξονυχιστικά τα τρία ακινητοποιημένα βαν, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το περιεχόμενό τους και να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τις δυνάμεις ασφαλείας και τους περιοίκους.

Τον συντονισμό των ανακρίσεων έχει αναλάβει η βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία σε στενή συνεργασία με την αστυνομία του Gloucestershire. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η σύνδεση των συλληφθέντων με το Ιράν ή κάποιον συγκεκριμένο τρομοκρατικό πυρήνα, οι αρχές εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η ενέργεια να σχετίζεται με την αυξημένη δραστηριότητα και τη στρατηγική χρήση της RAF Fairford από αμερικανικά βομβαρδιστικά.

Από την πλευρά της, η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παραμένει υπό πλήρη έλεγχο, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαλεύκανση των ακριβών προθέσεων των υπόπτων.