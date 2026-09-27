Στην καταδίκη της επίθεσης που σημειώθηκε στα γραφεία της 6ης Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη προχώρησε το Γραφείο Τύπου του κόμματος, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στα μέλη και τα στελέχη της παράταξης.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό, ενώ καλεί και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να πάρουν δημόσια θέση και να καταδικάσουν την επίθεση.

Παράλληλα, το κόμμα δηλώνει ότι βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στις οργανώσεις του και, όπως αναφέρει, συμβάλλουν καθημερινά με την παρουσία και τη δράση τους στη διατήρηση της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στις γειτονιές της Αθήνας.

Με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται στους δράστες της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη δημόσια παρουσία και τη δραστηριότητα του κόμματος.

«Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα», αναφέρεται.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση δεν πρόκειται να κάμψει τη λειτουργία της Δημοκρατίας ούτε να προκαλέσει εκφοβισμό στο κυβερνών κόμμα.

«Η Δημοκρατία μας δεν τρομοκρατείται, η Νέα Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται», τονίζεται χαρακτηριστικά.