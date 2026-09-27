Ο ΠΑΟΚ έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία μετά την ήττα του με 101-96 από τον Ολυμπιακό στον τελικό του Σούπερ Καπ και ο Παναθηναϊκός έκανε ανάρτηση στα social media με τη φάση που έκρινε το ματς.\n\n\n\nΜε το σκορ στο 98-96 για τους «ερυθρόλευκους» στα 16 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ του Νικ Καλάθη στον Γιαν Μοντέρο, με τους «ασπρόμαυρους» να γίνονται έξαλλοι καθώς αμφισβήτησαν αυτή την απόφαση.\n\n\n\nΟ Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε στη διαιτησία στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του ματς και θέση για το θέμα πήρε και ο Παναθηναϊκός με ανάρτησή του στα social media.\n\n\n\nΣυγκεκριμένα, η πράσινη ΚΑΕ ανέβασε αυτή τη φάση, το φάουλ που καταλόγισαν οι διαιτητές εις βάρος του Καλάθη, γράφοντας: «Όλα μια χαρά! Όλοι στις θέσεις τους. Σαν να μην πέρασε μια μέρα».\n\n\n\nΌλα μια χαρά!\nΌλοι στις θέσεις τους.\nΣαν να μην πέρασε μια μέρα… pic.twitter.com/mFMjqaQ03K— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2026