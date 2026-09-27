Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη για να φορέσει τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, οι διοικούντες και οι οπαδοί της οποίας έχουν τρελαθεί από τη χαρά τους και το δείχνουν με κάθε τρόπο.

Το καλοκαίρι του 2025 ο Λιθουανός σέντερ είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και είχε έρθει στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις, οι Ντάλας Μάβερικς όμως αρνήθηκαν να τον αποδεσμεύσουν, οπότε παρέμεινε στο NBA για ακόμη μία σεζόν.

Φέτος, όμως, ο Βαλαντσιούνας ήταν αποφασισμένος να επιστρέψει στην Ευρώπη και το έκανε, υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις, την οποία οδήγησε σε εκτός έδρας νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα στην πρεμιέρα της Euroleague, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ο Λιθουανός σέντερ είναι η μεγάλη ατραξιόν, πλέον, της ομάδας του Κάουνας και αυτό φάνηκε και στον αγώνα με τη Σιολάι για την 3η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος. Η Ζαλγκίρις έκανε το 3×3 επικρατώντας με 101-82 δύο μέρες πριν υποδεχθεί τον Ολυμπιακό και η διοίκηση διοργάνωσε έναν απίθανο διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, όποιος οπαδός… έμοιαζε περισσότερο στον Βαλαντσιούνας θα κέρδιζε ένα δωρεάν ταξίδι για το παιχνίδι με τη Βίρτους στη Μπολόνια στις 28 Οκτωβρίου για την 8η αγωνιστική της Euroleague και οι συμμετέχοντες ήταν οκτώ, με τη Ζαλγκίρις να επιλέγει τον νικητή.