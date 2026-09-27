Πέντε άνδρες συνελήφθησαν κοντά στη RAF Fairford, τη βρετανική βομβαρδιστική αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ενώ οι βρετανικές αρχές ερευνούν υπόθεση που αφορά τρία ύποπτα οχήματα και πιθανή προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής για τρία βαν που κινούνταν προς την περιοχή της βάσης. Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο Whelford, περίπου τρία χιλιόμετρα από τη RAF Fairford, και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, λέγοντας ότι οι αμερικανικές αρχές γνώριζαν ήδη τους υπόπτους και συνεργάστηκαν με τις βρετανικές υπηρεσίες.

«Τους ερευνούσαμε. Ήθελαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη βάση μας και η συνεργασία με τους Βρετανούς λειτούργησε πολύ καλά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σικάγο.

Οι πέντε άνδρες κρατούνται με την υποψία προετοιμασίας τρομοκρατικής πράξης, ενώ αρχικά είχαν συλληφθεί και για αδικήματα που προβλέπονται από τη βρετανική νομοθεσία περί εκρηκτικών. Η έρευνα έχει περάσει στη βρετανική Αντιτρομοκρατική.

Εκκένωση 85 κατοικιών και έρευνα στα τρία βαν

Η επιχείρηση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή. Περίπου 85 κατοικίες εκκενώθηκαν, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη αποκλεισμού γύρω από τα τρία οχήματα. Στο σημείο έφτασαν πυροτεχνουργοί του βρετανικού στρατού και ειδικές μονάδες της αστυνομίας για να εξετάσουν τα ευρήματα.

Κάτοικοι του Whelford περιέγραψαν στον Guardian πώς αστυνομικοί τούς ξύπνησαν τα ξημερώματα και τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι εκκενωμένοι μεταφέρθηκαν σε κοντινό κέντρο αναψυχής, ενώ η πρόσβαση στην περιοχή παρέμεινε περιορισμένη κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τα στοιχεία των συλληφθέντων ούτε έχουν ανακοινώσει ποιος ήταν ο τελικός τους στόχος. Η αστυνομία έχει αναφέρει ότι το περιστατικό θεωρείται πλέον υπό έλεγχο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Γιατί εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν

Το κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης είναι η ίδια η RAF Fairford. Η εγκατάσταση έχει χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βαριά βομβαρδιστικά στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, γεγονός που έχει αυξήσει τη σημασία της στο πλαίσιο του πολέμου. Η βάση διαθέτει διάδρομο μήκους σχεδόν τριών χιλιομέτρων, κατάλληλο για αεροσκάφη όπως τα B-1 και B-52.

Ο Guardian αναφέρει ότι οι βρετανικές αντιτρομοκρατικές αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει ιρανική σύνδεση στην υπόθεση. Αυτό, ωστόσο, παραμένει αντικείμενο έρευνας και δεν έχει ανακοινωθεί ότι οι πέντε άνδρες ενεργούσαν για λογαριασμό του Ιράν ή κάποιας συγκεκριμένης οργάνωσης.

Η συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι βάσεις από τις οποίες επιχειρούν αμερικανικά βομβαρδιστικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν στόχοι. Παράλληλα, οι βρετανικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει για αυξημένη δραστηριότητα που συνδέεται με ξένα κράτη στο βρετανικό έδαφος.

Αυτό είναι και το σημείο που εξετάζουν τώρα οι ερευνητές: αν τα τρία οχήματα και το υλικό που εντοπίστηκε σε αυτά αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου σχεδίου και, κυρίως, ποιο ήταν το κίνητρο των πέντε ανδρών. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, η πιθανή σχέση με το Ιράν παραμένει υπό εξέταση και όχι διαπιστωμένο γεγονός.