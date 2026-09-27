Η νοσηλεύτρια του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου κατέθεσε τα όσα διαδραματίστηκαν μέσα στο ιατρείο όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, αφού υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναίσθητος. Ένας απινιδωτής εκτός λειτουργίας. Δύο γιατροί σε πανικό. Και ένας άλυτος γρίφος για το αν χορηγήθηκε μέθη. Τα τελευταία λεπτά ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη φωτίζονται γλαφυρά μέσα από τα όσα φέρεται να κατέθεσε η νοσηλεύτρια της 56χρονης γιατρού.

«Όταν γύρισα στο ιατρείο της Καρνεάδου ο Μαζωνάκης ήταν ήδη εκεί και μου είπαν τα υπόλοιπα κορίτσια ότι είχε ήδη μπει στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Πήγα στον χώρο με το άλλο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που πραγματοποιούνταν θεραπεία με άλλη ασθενή. Γύρω στις 4 το απόγευμα άκουσα τη γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της».

Χωρίς αντίδοτο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν αναίσθητος στην καρέκλα του μηχανήματος. Είναι η στιγμή που η γιατρός αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, ζητά βοήθεια και ψάχνει μέσα στον πανικό της το αντίδοτο μιας ουσίας που προκαλεί αναισθησία.

«Όταν φώναξαν τον σύζυγό της, τότε αυτός φώναξε ”οξυγόνο”. Τότε η γιατρός ήρθε στον χώρο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο και να τη ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Εκείνη τη μέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη. Της τηλεφώνησα και μου είπε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο και αμέσως το είπα στους γιατρούς».

Επικρατούσε πανικός

Πίσω από τις κλειστές πόρτες του ιατρείου επικρατεί πανικός. Το ΕΚΑΒ δεν έχει ακόμη κληθεί παρόλο που ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος και οι γιατροί, σύμφωνα με πληροφορίες από την κατάθεση της νοσηλεύτριας, προσπαθούν μόνοι τους να τον επαναφέρουν.

«Μετά η γιατρός ήρθε πάλι στο δωμάτιο που ήμουν για να πάρει τον απινιδωτή και επέστρεψε στο δωμάτιο του Μαζωνάκη. Σχεδόν αμέσως επέστρεψε πάλι και μου είπε να πάρω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη της εταιρείας που έχει τον απινιδωτή, γιατί δεν λειτουργούσε. Του τηλεφώνησα και του είπα ότι δεν λειτουργεί ο απινιδωτής, μπήκα στο δωμάτιο του Μαζωνάκη και έβαλα το κινητό σε ανοιχτή ακρόαση για να μιλάει με τους γιατρούς».

Το ΕΚΑΒ δεν έχει ακόμη κληθεί και οι γιατροί αναζητούν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν. Είναι η στιγμή που η 56χρονη νοσηλεύτρια αντικρίζει για πρώτη φορά αναίσθητο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Όταν μπήκα μέσα είχαν σηκώσει τα πόδια του Γιώργου Μαζωνάκη και ήταν πολύ χλωμός. Είδα τον γιατρό να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Άφησα το τηλέφωνο στη γιατρό. Φοβήθηκα και έφυγα. Στο δωμάτιο ήταν και άλλες δύο συνάδελφοι. Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη. Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Εγώ προσπαθούσα να ηρεμήσω την άλλη ασθενή που ήταν δίπλα. Αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί δεν καλούν το ΕΚΑΒ».

Σε σοκ το προσωπικό του ιατρείου

Τα λεπτά περνούν για τον Γιώργο Μαζωνάκη που κείτεται αναίσθητος. Το προσωπικό του ιατρείου βρίσκεται σε σοκ και κανείς δε γνωρίζει τι γίνεται πίσω από την κλειστή πόρτα του δωματίου.

«Ήμασταν όλοι σοκαρισμένοι. Σε ένα λεπτό ο γιατρός ζήτησε να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Δεν ξέρω αν το κάλεσε η γραμματέας ή η κόρη του γιατρού, που βρισκόταν και εκείνη με έναν φίλο της στο ιατρείο. Μέσα στα επόμενα 10 λεπτά ήρθε το ΕΚΑΒ. Στο μεσοδιάστημα ο γιατρός προσπαθούσε να κάνει ΚΑΡΠΑ. Εμείς ήμασταν όλες τρομαγμένες. Νομίζω ότι από τη στιγμή που φώναξαν τον γιατρό, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ πέρασαν 10 με 15 λεπτά.

»Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, εγώ είχα μείνει στο άλλο δωμάτιο. Αντιλήφθηκα όμως τη φασαρία και κάποια στιγμή είδα στον διάδρομο τον Γιώργο Μαζωνάκη, πάνω σε μια καρέκλα και είχε ένα εξάρτημα των διασωστών πάνω στο στόμα του. Δεν θυμάμαι αν είχε κλειστά ή ανοιχτά τα μάτια του. Όταν έφυγαν οι διασώστες, δεν ξέρω αν κατέβηκε η γιατρός μαζί τους. Πάντως μετά ήρθε στο δωμάτιο θεραπείας της άλλης ασθενούς, αφού είχε αλλάξει ρούχα».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε λίγα λεπτά. Όσο οι δύο γιατροί της Καρνεάδου, μένοντας πίσω, συνέχιζαν όσα έκαναν στο ιατρείο τους, οι συνάδελφοί τους έδιναν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή. Μια μάχη που τέλειωσε με τον πιο τραγικό τρόπο.