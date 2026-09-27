Στη σύλληψη μιας γυναίκας που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Πύργο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε από τις αρχές εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας σε ασθενή, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα και την απαιτούμενη από τον νόμο σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σύμφωνα με το thestival.gr σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας, ενώ η συλληφθείσα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.