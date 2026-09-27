Η Ιταλία απέλασε έναν Μολδαβό καλλιτέχνη της τραπ μουσικής, που κατηγορείται πως έκλεισε έναν μεγάλο οδικό άξονα κοντά στο Μιλάνο, προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή (27/9), ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόσι.

Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν ο μουσικός Νικολάε Νοβασένκο, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Bratan, έκλεισε τον δρόμο οδηγώντας μοτοσικλέτα μαζί με μια ομάδα περίπου 30 ατόμων.

«Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια ασφάλεια, η άδεια παραμονής του ανακλήθηκε και οδηγήθηκε στην πρώτη πτήση για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του», ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.

Rimpatriato il trapper “Bratan”: aveva bloccato la Milano-Meda per realizzare un video musicale non autorizzato, mettendo in grave pericolo la sicurezza degli automobilisti in transito. Le indagini, condotte anche attraverso l’analisi di diversi profili social, hanno permesso di… pic.twitter.com/QaML5nuAto — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 27, 2026

Το βίντεο προβλήθηκε στη σελίδα του στο Instagram.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο μουσικός, ηλικίας 32 ετών, ζει στην Ιταλία από την ηλικία των 17 ετών. Είναι πατέρας ενός παιδιού 1 έτους.