Πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας πραγματοποίησαν πολίτες που διαδηλώνουν ενάντια στον Προσωπικό Αριθμό και την υποχρεωτική έκδοση των βιομετρικών ψηφιακών ταυτοτήτων, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων σε κρατικά μητρώα.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου με συγκέντρωση στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συμμετέχοντες κρατούσαν ελληνικές σημαίες, χριστιανικά και βυζαντινά σύμβολα, ενώ ανάρτησαν πανό με μηνύματα όπως: «Όχι στον Προσωπικό Αριθμό». «Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρώπου», «Όχι στο ψηφιακό φακέλωμα», «Όχι στον αριθμό του θηρίου».

Η πορεία που έκλεισε τους δρόμους της πρωτεύουσας

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές και οι ομιλητές άσκησαν εντονότατη κριτική στους χειρισμούς της πολιτείας αλλά και στη στάση που τηρεί η διοικούσα Εκκλησία.

Ειδικότερα, από το βήμα της εκδήλωσης εξαπέλυσαν ευθεία επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος: «ενδίδει και δεν αντιδρά στο χάραγμα». Στη συγκέντρωση βρέθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος απηύθυνε ομιλία προς τους διαδηλωτές. Πρόκειται για το πολιτικό πρόσωπο που είχε απασχολήσει την επικαιρότητα με τη διαμαρτυρία του για τους πίνακες στην Εθνική Πινακοθήκη.

Η διαμαρτυρία για τον Προσωπικό Αριθμό ολοκληρώθηκε με την ειρηνική πορεία του πλήθους προς τη Βουλή, με τους διαδηλωτές να ανανεώνουν το ραντεβού τους για επόμενες κινητοποιήσεις.