Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε θέσεις βασικών στον Ανδρέα Τεττέη και στον Θανάση Ανδρούτσο για το εκτός έδρας παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League A του Nations League.

Η Εθνική ομάδα άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στον όμιλο καθώς κατάφερε να νικήσει με 2-1 τη Σερβία στο Βελιγράδι, κάνοντας μάλιστα ανατροπή καθώς είχε μείνει πίσω στο σκορ από το 4ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με γκολ των Τζόλη και Δουβίκα η Ελλάδα πήρε τελικά το τρίποντο και τώρα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή κόντρα στη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχει τη συμπαράσταση και 5.000 οπαδών της, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάνει δύο αλλαγές στην 11άδα, σε σχέση με το ματς στο Βελιγράδι.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρούτσος πήρε τη θέση του Κουρμπέλη στο κέντρο και ο Τεττέη αυτή του Κωστούλα στην επίθεση.

Η 11άδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τεττέη, Παυλίδης.

Στον πάγκο είναι οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ντόη, Κουρμπέλης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Κυριακόπουλος, Μουζακίτης.