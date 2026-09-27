Η Ολλανδία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σερβία για τη 2η αγωνιστική της League A του Nations League και έχασε με τραυματισμό τον Κόντι Χάκπο, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με την Εθνική Ελλάδας.

Στον αγώνα της πρεμιέρας με τη Γερμανία τραυματίστηκε ο Μπράιν Μπρόμπεϊ και τώρα, με αντίπαλο τη Σερβία στο Βελιγράδι, ο Τσάβι είδε τον Χάκπο να αποχωρεί και μάλιστα από νωρίς λόγω τραυματισμού.

Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο 15ο λεπτό έπειτα από ένα τάκλιν του Σάσα Λούκιτς και δεν μπορούσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί στο 17′ από τον Ρούμπεν Φαν Μπόμελ.

Το επόμενο παιχνίδι της Ολλανδίας είναι αυτό με την Εθνική Ελλάδας, για την 3η αγωνιστική του ομίλου, την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και τρεις μέρες μετά θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Αϊντχόφεν.