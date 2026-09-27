Χαμόγελα στον Παναθηναϊκό για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, καθώς επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και τίθεται πλέον στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Οι «πράσινοι» απέκτησαν τον περασμένο Ιούλιο τον 23χρονο Δανό αριστερό μπακ μετά τη συμφωνία τους με τη Λέστερ, δεν τον είχαν όμως άμεσα διαθέσιμο καθώς είχε μείνει πίσω και έπρεπε να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Όπως και έγινε δηλαδή, καθώς την Κυριακή (27/9) ο Κρίστιανσεν προπονήθηκε σε κανονικό ρυθμό και ο Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν πλέον, έχοντας ακόμη μία επιλογή στη διάθεσή του.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση της Κυριακής αναφέρει τα εξής: «Επιστροφή στις προπονήσεις για τους Πράσινους την Κυριακή το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Απόντες ήταν οι διεθνείς».