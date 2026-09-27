Την κατάκτηση του 5ου Σούπερ Καπ της ιστορίας του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 101-96 επί του ΠΑΟΚ στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου.

Οι «ασπρόμαυροι» προηγήθηκαν με 5-4 στο ξεκίνημα του ματς με τρίποντο του Όσμαν και δίποντο του Αλεξάντερ, στη συνέχεια όμως οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν ρυθμό και με επιμέρους σκορ 11-1 βρέθηκαν μπροστά με 18-8. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αντέδρασε και μείωσε σε 18-14 με σερί 6-0, αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα ξέφυγε ξανά όμως και ήταν στο +8 (25-17) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η δεύτερη άρχισε με τρίποντο του Καλάθη και δίποντο του Φουρνιέ για το 27-20 και από εκεί και πέρα οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις στην επίθεση και με επιμέρους σκορ 13-2 μετέτρεψαν το σκορ σε 45-26 και αμέσως μετά πήγαν και στο +20 (48-28). Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όμως, οι Θεσσαλονικείς έκαναν σερί 7-0 και μείωσαν σε 50-36.

Στην τρίτη περίοδο ο ΠΑΟΚ ήταν εύστοχος στα σουτ τριών πόντων και άρχισε σταδιακά να μειώνει τη διαφορά, καταφέρνοντας να τη ρίξει και σε μονοψήφιο με το τρίποντο του Μήτρου Λονγκ για το 68-60 στο 28′. Ο Ολυμπιακός απάντησε με τρίποντο του Βεζένκοβ για το 71-60 και οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 74-65.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σταθερά μπροστά και ήλεγαν την κατάσταση, οι «ασπρόμαυροι» όμως πλησίαζαν όλο και περισσότερο και με σερί 8-0 μείωσαν σε 92-89, μετατρέποντας τον τελικό σε… θρίλερ. Στη συνέχεια, μάλιστα, το σκορ έγινε 94-93, ο Μοντέρο όμως με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έκανε το 98-93. Ο Φόστερ με τρίποντο μείωσε σε 98-96 και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 101-96 και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 25-17, 50-36, 74-65, 101-96