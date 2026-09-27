Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Σούπερ Καπ στο μπάσκετ και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ έγιναν γνωστά τα ονόματα των τριών διαιτητών.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέκλεισαν εύκολα την ΑΕΚ στον ημιτελικό ενώ οι «ασπρόμαυροι» πήραν μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού με τρίποντο του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή.

Έτσι, οι ομάδες των Γιώργου Μπαρτζώκα και Αντρέα Τρινκιέρι είναι αυτές που θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν στην Ελλάδα και λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού έγινε γνωστή η διαιτητική τριάδα.

Η Τσαρούχα, ο Καρπάνος και ο Τσιμπούρης είναι οι τρεις που θα σφυρίξουν στον τελικό που θα αρχίσει στις 20:00 και θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Περιστερίου. Οι Τσαρούχα και Καρπάνος ήταν και στο Ολυμπιακός – ΑΕΚ ενώ ο Τσιμπούρης ήταν στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ.