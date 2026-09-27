Μεγάλη ένταση στον τελικό του Σούπερ Καπ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, με τον Τσέντι Όσμαν να διαμαρτύρεται έντονα και να δέχεται τεχνική ποινή και τον Αντρέα Τρινκιέρι να είναι έτοιμος να ξεσπάσει, πριν τον συγκρατήσει ο βοηθός του.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ο Τούρκος φόργουορντ του «δικεφάλου του βορρά» έγινε έξαλλος επειδή δεν κέρδισε φάουλ σε μια φάση, με αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθεί έντονα.

Αυτό είχε ως συνέπεια να δεχθεί τεχνική ποινή, με τον Τρινκιέρι -που ήδη είχε δεχθεί μία- να είναι έτοιμος να ξεσπάσει, πριν τον συγκρατήσει ο βοηθός του για να μη δεχθεί δεύτερη και αποβληθεί.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 50-36 και τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να μειώσει τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, δίνοντας εκ νέου ενδιαφέρον στο ματς.