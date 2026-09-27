Ιστορική βραδιά για την Εθνική Ελλάδας καθώς με γκολ του Κουρμπέλη στο 74′ νίκησε για πρώτη φορά τη Γερμανία, με 1-0, έκανε το 2/2 στον όμιλό της στη League A του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή!

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πάρουν την κατοχή της μπάλας από το ξεκίνημα για να πιέσουν, η Ελλάδα όμως είχε την πρώτη ευκαιρία του αγώνα, στο 8ο λεπτό, με τον Καρέτσα που συνέκλινε και έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στεκόταν πολύ καλά, δεν επέτρεπε στους Γερμανούς να βρουν ρυθμό και έβγαλε το πρώτο 20λεπτο χωρίς να νιώσει κάποια απειλή.

Αυτό έγινε για πρώτη φορά στο 27′, όταν ο Αντεγέμι βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, απέφυγε τον Τσιμίκα και μπήκε στην περιοχή, το σουτ που επιχείρησε όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη. Ο Γιούργκεν Κλοπ άλλαξε πλευρές τους εξτρέμ στη συνέχεια, με τον Αντεγέμι να πάει αριστερά και τον Σάντε δεξιά, με τον πρώτο να γίνεται ξανά απειλητικός λίγα λεπτά μετά.

Στο 31′, συγκεκριμένα, ο Αντεγέμι έγινε κάτοχος της μπάλας μετά την απομάκρυνση της άμυνας και έκανε το σουτ από το ύψος της περιοχής, ο Τζολάκης όμως αντέδρασε σωστά και με πολύ ωραία απόκρουση παραχώρησε κόρνερ. Η Γερμανία αύξησε την πίεσή της στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, η Ελλάδα όμως αμύνθηκε σωστά και κράτησε το 0-0.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Γιοβάνοβιτς έβγαλε τον Βσγιαννίδη και έβαλε τον Σάλιακα, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να πιέσουν και να γίνονται επικίνδυνοι με το σουτ του Κοντέ στο 49′, ο Τζολάκης όμως ήταν και πάλι άψογος. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε εκπληκτική επέμβαση και στην πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ στο 53′, με τους Γερμανούς να πιέζουν και την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να αμύνεται.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός συνέχισε τις αλλαγές στο 59′ βγάζοντας Ζαφείρη και Τεττέη για να βάλει Κουρμπέλη και Ιωαννίδη και ο τελευταίο είχε τεράστια ευκαιρία στο 67′ καθώς ο Παυλίδης έκλεψε και τον έβγαλε τετ α τετ, το πλασέ του όμως ήταν δυστυχώς άστοχο…

Μια ευκαιρία που ήταν, τελικά, η προειδοποίηση για αυτό που ερχόταν: Στο 74′ ο Παυλίδης άλλαξε ωραία για τον Τζόλη που μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα, η μπάλα κατέληξε στον Κουρμπέλη και αυτός με σουτ, το οποίο κόντραρε και σε αντίπαλο, την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς!

Η Γερμανία είχε χρόνο στη διάθεσή της αλλά δεν είχε, πλέον, το καθαρό μυαλό και την ψυχολογία, με την Ελλάδα να ελέγχει την κατάσταση, να έχει ευκαιρία και για δεύτερο γκολ, στο 88′, με το σουτ του Ιωαννίδη που έφυγε άουτ και τελικά να πανηγυρίζει μια τεράστια, μια ιστορική νίκη υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου από τους 5.000 Έλληνες που ήταν στις εξέδρες!

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Nίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν (84′ Μπέρενς), Ενμέτσα (84′ Σταχ), Κίμιχ, Αντεγέμι (75′ Γκνάμπρι), Κοντέ (65′ Βιρτς), Σάντε (65′ Μπούρκαρντ), Εμπνουταλίμπ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης (46′ Σάλιακας), Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης (59′ Κουρμπέλης), Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης (81′ Μασούρας), Παυλίδης (89′ Μιχαηλίδης), Τεττέη (59′ Ιωαννίδης).