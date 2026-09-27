«Έχουμε γεμίσει Μαρίες Αντουανέτες», ανέφερε σε σημερινή συνέντευξή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη «στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει και έχουν καταστρέψει τη χώρα και την οικονομία».

Παράλληλα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας πως «η γελοιοποίησή του δεν έχει όριο». «Πήγε στην Αμερική χωρίς να γνωρίζει αγγλικά και μπαμπάλιζε μπροστά στον Κλίντον. Ως πρωθυπουργός γελοιοποίησε τη χώρα που δεν ήξερε γρι αγγλικά».

«Έχει έναν υπεύθυνο οικονομικής πολιτικής, ο οποίος μπερδεύει τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση… Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα», είπε αναφερόμενη στον τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργο Παππά.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπρεπε να φύγει χθες και το λένε και οι μισοί Νεοδημοκράτες, όχι μόνο η Αριστερά», συνέχισε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο Τσίπρας είναι απατεώνας»

Σε ερώτηση που της έγινε εάν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως «θεωρώ χρέος μου, πρώτα απ’ όλα να προφυλάξω την κοινωνία από άλλη μια εξαπάτηση, γιατί ο Τσίπρας είναι απατεώνας. Επομένως, οτιδήποτε κι αν λέει σήμερα, αύριο το γυρνάει. Μια χαρά είναι σε πλήρη συνεννόηση αυτή τη στιγμή με τον Μητσοτάκη και προσπαθούν να στήσουν ένα δίπολο, αλλά η κοινωνία δεν θα τους κάνει τη χάρη».

«Η Πλεύση Ελευθερίας θα αγωνιστεί ώστε να ανατραπεί εντελώς αυτό το σκηνικό και την επόμενη μέρα που πιστεύω ότι θα είναι εντελώς διαφορετική και θα είναι μέρα μεσημέρι, θα ανοίξουν πραγματικά οι δρόμοι και οι πόρτες προκειμένου να έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση», σημείωσε.

Όσον αφορά τα εθνικά θέματα η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε πως «τα 12 μίλια έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς λέμε ναι, η άσκηση αυτού του κυριαρχικού δικαιώματος έπρεπε να είχε ήδη γίνει».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέροντας πως «δεν επιτρέπεται να έχουμε έναν πρωθυπουργό που αγκαλιάζει τον καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα Νετανιάχου. Μας έκανε ρεζίλι και αυτός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ώρα που οι εκπρόσωποι των περισσοτέρων χωρών επιδεικτικά αποχώρησαν στην ομιλία Νετανιάχου, ο Μητσοτάκης πήγε να συναντήσει και να τον αγκαλιάσει».