«Έχει φύγει με το ΕΚΑΒ γιατί του έχει πέσει η πίεση». Με αυτή τη φράση η 56χρονη γιατρός ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό για την αιφνίδια αδιαθεσία που παρουσίασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εξέλιξη που κατέληξε στη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση προκάλεσε την άμεση απορία του υπνοθεραπευτή, ο οποίος αναρωτήθηκε για ποιον λόγο ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε χωρίς τη συνοδεία κάποιου δικού του ανθρώπου. Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο μια κρίσιμη λεπτομέρεια για την κατάσταση της υγείας του, υπενθυμίζοντας μια προσωπική εξομολόγηση που του είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη συνάντησή τους την προηγούμενη ημέρα.

«Ο Μαζώ παίρνει διουρητικά, το ξέρεις; Στο είπε; Μήπως γι’ αυτό του έπεσε η πίεση;», ρώτησε ο υπνοθεραπευτής, με την 56χρονη να απαντά: «Ναι, το ξέρω».

Τα γραπτά μηνύματα πριν από τη μεταφορά

Λίγες ώρες νωρίτερα, οι δύο άνδρες είχαν κανονίσει τις λεπτομέρειες για τη συνέχεια των συνεδριών τους, σε συνέχεια της επαφής που είχαν την Τρίτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο υπνοθεραπευτής έστειλε τη διεύθυνσή του, σημειώνοντας:

«Η διεύθυνσή μου είναι η τάδε. Σε περιμένω το απόγευμα της Τετάρτης να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στον χώρο μου».

Ο καλλιτέχνης αρκέστηκε σε μια σύντομη απάντηση: «ΟΚ».

Το προγραμματισμένο ραντεβού της Τετάρτης δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω της μεταφοράς του στο νοσοκομείο. Τα στοιχεία αυτά και οι καταγεγραμμένες συνομιλίες, που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega News, εξετάζονται ήδη στο πλαίσιο της έρευνας.