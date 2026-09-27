Αεροσκάφος της εταιρείας Delta Air Lines πραγματοποίησε αγαγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Πόρτο, στη βόρεια Πορτογαλία, αφού εντοπίστηκε καπνός στην καμπίνα και σε 14 από τους επιβάτες χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από τη Βαρκελώνη και προορισμός του ήταν η Βοστώνη. Μετέφερε συνολικά 296 επιβάτες.

Από τους 14 επιβάτες που χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες στο Πόρτο, οι τέσσερις χαρακτηρίζονται «ελαφρά τραυματίες» επειδή εισέπνευσαν καπνούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, είπε ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Another angle of Delta Air Lines flight DL195 (N813NW) which safely returned to Barcelona today after an engine problem. While a compressor stall looks absolutely terrifying from the outside, it doesn't automatically mean the engine failed. Modern jet engines are designed with… — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) September 25, 2026

Τα αίτια του συμβάντος μέσα στο αεροσκάφος δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.