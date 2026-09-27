«Είναι αδύνατο να θεωρείται φυσιολογικό το να προκαλείς τον θάνατο», δήλωσε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ σήμερα από τη Λούρδη, παίρνοντας σαφή θέση απέναντι στην ευθανασία και στον γαλλικό νόμο που θεσπίζει δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο. Ο Ποντίφικας υπογράμμισε παράλληλα ότι «αυτό που είναι νόμιμο δεν είναι απαραίτητα ηθικό».

Η παρέμβαση έγινε κατά τη συνάντησή του με ασθενείς και ανθρώπους με αναπηρία στο προσκύνημα της Λούρδης, όπου ο Πάπας μίλησε για την αξία της ανθρώπινης ζωής ανεξάρτητα από την κατάσταση υγείας ή την προσωπική δοκιμασία. «Κανένας ανθρώπινος νόμος δεν πρέπει να σας κάνει να χάσετε τη βεβαιότητα της αξιοπρέπειάς σας», είπε.

Στη συνέχεια συνέδεσε την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με την αντίθεσή του στην αφαίρεση της ζωής στο όνομα της συμπόνιας.

«Ακριβώς στο όνομα αυτής της αναφαίρετης αξιοπρέπειας του ανθρώπου πρέπει να απορρίπτεται αποφασιστικά ο πειρασμός να αφαιρείται η ζωή υπό το πρόσχημα μιας ψευδούς συμπόνιας», ανέφερε ο Πάπας, καταχειροκροτούμενος από τους παρευρισκόμενους.

Η ευθανασία και η νέα νομοθεσία στη Γαλλία

Η τοποθέτηση του Λέοντα ΙΔ΄ έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία η Γαλλία έχει μόλις ολοκληρώσει μια πολυετή κοινοβουλευτική διαδικασία για το τέλος της ζωής. Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε στις 15 Ιουλίου την τελική μορφή της νομοθεσίας που θεσπίζει δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο, εξέλιξη στην οποία η Καθολική Εκκλησία είχε αντιταχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

Από τη Λούρδη, ο Ποντίφικας επέμεινε ότι η ιατρική δεν πρέπει να συνδέεται με την πρόκληση θανάτου και έστρεψε την προσοχή στην παρηγορητική φροντίδα και την ιατρική έρευνα.

«Ποτέ η ιατρική δεν θα μπορεί να γίνει υπηρέτης ενός προγραμματισμένου θανάτου», τόνισε, ζητώντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη των δομών παρηγορητικής φροντίδας, της έρευνας και της φροντίδας των ασθενών.

Ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερο βάρος και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται όσοι ζουν με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες. «Αγαπητοί ασθενείς αδελφοί και αδελφές, θέλω να σας πω: δεν είστε βάρος, είστε η παλλόμενη καρδιά της ανθρωπότητάς μας και ένας πολύτιμος θησαυρός για την Εκκλησία», είπε.

Η επίσημη καταγραφή της ομιλίας του Βατικανού επιβεβαιώνει ότι ο Λέων ΙΔ΄ ζήτησε από την κοινότητα των επαγγελματιών υγείας να φροντίζει τον ασθενή και όχι να τον «εξαλείφει», ενώ κάλεσε σε ανάπτυξη της παρηγορητικής φροντίδας και της έρευνας.

Η Λούρδη, οι ασθενείς και το μήνυμα για την ειρήνη

Η παρέμβαση για την ευθανασία ήταν ένα από τα σημαντικότερα σημεία της παρουσίας του Πάπα στη Λούρδη, όπου σήμερα τέλεσε υπαίθρια Θεία Λειτουργία. Περίπου 150.000 πιστοί συμμετείχαν στη λειτουργία, σύμφωνα με το Vatican News.

Νωρίτερα, ο Λέων ΙΔ΄ συναντήθηκε με τους Γάλλους επισκόπους, ενώ στο πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνεται και συνάντηση με την κοινότητα ασθενών του Accueil Notre-Dame. Το βράδυ αναμένεται να συμμετάσχει στην προσευχή του Ροδαρίου και στη λιτανεία με τα αναμμένα κεριά.

Από τη Λούρδη απηύθυνε επίσης έκκληση στους πιστούς να προσεύχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου για τον τερματισμό των πολέμων και την ειρήνη μεταξύ των λαών, συνδέοντας την προσευχή με συγκεκριμένες πράξεις συμφιλίωσης και αλληλεγγύης.

Η επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, με επόμενο σταθμό το Μετς, όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει διαθρησκευτική συνάντηση και εκδήλωση με θέμα τις ρίζες της Ευρώπης, την ειρήνη και την ενότητα.