Η Κολομβία και το Μεξικό έμειναν στο 1-1 σε φιλικό παιχνίδι, στο οποίο ο Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού πιάστηκε στα χέρια με αντιπάλους και ο Ορμπελίν Πινέδα, πρώην της ΑΕΚ, επενέβη για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, ένα μαρκάρισμα του Φιντάλγο έκανε έξαλλο τον Πουέρτα, ο οποίος αντέδρασε έντονα και πιάστηκε στα χέρια με αντιπάλους. Στο σκηνικό, μάλιστα, συμμετείχε και ένας συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό, αλλά αντίπαλος σε αυτό το ματς, ο Αρμάντο Γκονσάλες.

Τα νεύρα ήταν έντονα και ο Πουέρτα δεν ηρεμούσε, με αποτέλεσμα να επέμβει ο Πινέδα, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, για να πέσουν οι τόνοι και να μην ξεφύγει εντελώς η κατάσταση. Παρέμβαση που είχε αποτέλεσμα, καθώς η τάξη αποκαταστάθηκε και δεν δόθηκε συνέχεια.