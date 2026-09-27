Η ανάπλαση της πλατείας Καρατάσου στη Νάουσα περνά στην πράξη από τις αρχές Οκτωβρίου, με το έργο να αλλάζει τη σημερινή εικόνα μιας από τις κεντρικές περιοχές της πόλης. Η νέα διαμόρφωση προβλέπει 20% περισσότερο πράσινο, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, καλύτερη πρόσβαση, ανανέωση των δικτύων και ένα νέο τοπόσημο με αναφορές στον Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Η παρέμβαση αφορά περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα, με την πρώτη φάση να έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ. Στο έργο περιλαμβάνεται και τμήμα της οδού Θεοφίλου, ενώ ο σχεδιασμός συνδέεται με τις ήδη υλοποιημένες παρεμβάσεις στο εμπορικό κέντρο της Νάουσας. Η σύμβαση για το έργο υπογράφηκε τον Αύγουστο και η χρηματοδότηση καλύπτεται κατά 100% από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι πρώτες εργασίες αναμένεται να αρχίσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, από την οδό Θεοφίλου, με τις αρχικές παρεμβάσεις να αφορούν αποξηλώσεις φωτιστικών και καθαιρέσεις υφιστάμενων τσιμεντένιων επιφανειών.

Το νέο σημείο αναφοράς με Αριστοτέλη και Μέγα Αλέξανδρο

Στον σχεδιασμό της νέας πλατείας Καρατάσου ξεχωρίζει το γλυπτό σύμπλεγμα που θα παραπέμπει στον Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο. Πίσω από το έργο προβλέπεται η κατασκευή καταρράκτη, ώστε το νερό να αποτελεί μέρος της συνολικής εικόνας του χώρου.

Οι ιστορικές αναφορές δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο γλυπτό. Η νέα διαμόρφωση θα περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Νάουσας, από την παράδοση και το κρασί μέχρι τη βιομηχανική κληρονομιά της πόλης.

Κατά την παρουσίαση του σχεδιασμού, ο δήμαρχος Νάουσας Νίκος Κουτσογιάννης συνέδεσε την επιλογή του συγκεκριμένου τοπόσημου με την παρουσία του Αριστοτέλη και του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην περιοχή της Μίεζας, αλλά και με την ανασκαφική έρευνα στο Γυμνάσιο της Μίεζας.

Περισσότερο πράσινο και δύο διαφορετικά επίπεδα

Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά την αναλογία του πρασίνου. Η νέα πλατεία θα έχει 20% περισσότερο πράσινο σε σχέση με τη σημερινή μορφή της, με νέες δενδροφυτεύσεις και χαμηλή βλάστηση. Τα υφιστάμενα δέντρα προβλέπεται να διατηρηθούν, με εξαίρεση ένα που, σύμφωνα με την παρουσίαση του δήμου, είναι άρρωστο.

Ο χώρος θα αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα. Στο χαμηλότερο προβλέπεται χώρος για πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, ενώ το ανώτερο τμήμα θα αποκτήσει περισσότερο τον χαρακτήρα πάρκου, με διαδρομές περιπάτου, καθιστικά και σημεία για στάση.

Παράλληλα, η κυκλοφορία των οχημάτων θα περιοριστεί σημαντικά. Η πλατεία θα γίνει πεζοδρομημένη, με εξαίρεση την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ θα διαμορφωθούν μεγαλύτερα πεζοδρόμια και νέο σύστημα φωτισμού.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την προσβασιμότητα, με ράμπες που θα συνδέουν τα δύο επίπεδα και θα διευκολύνουν την κίνηση ατόμων με αναπηρία και πολιτών με κινητικές δυσκολίες.

Τι αλλάζει κάτω από την πλατεία

Το έργο δεν αφορά μόνο την επιφάνεια του δημόσιου χώρου. Προβλέπεται αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης, ορισμένα από τα οποία χρονολογούνται από το 1972, καθώς και κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη για σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου. Παράλληλα, θα γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν τις θέσεις στάθμευσης των ταξί γύρω από το κέντρο, ενώ ο δήμος έχει προγραμματίσει και τη λειτουργία μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου για τη σύνδεση της περιφέρειας με το κέντρο της πόλης.

Η συμβατική διάρκεια του έργου έχει οριστεί στους 16 μήνες από την εγκατάσταση του εργοταξίου. Η εκτέλεση θα προχωρήσει τμηματικά, ξεκινώντας από την οδό Θεοφίλου και στη συνέχεια προς το κεντρικό τμήμα της πλατείας.