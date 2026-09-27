Το Ισραήλ και η Ιρλανδία κοντράρονται για το Nations League, με τους παίκτες των δύο ομάδων να αρνούνται να δώσουν τα χέρια με την έναρξη, έπειτα από όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες.

Η Ιρλανδία έχει εκφράσει ως χώρα αρκετές φορές την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη για όσα γίνονται στη Γάζα και τα τελευταία 24ωρα τέθηκε ακόμη και θέμα… αποχής από τον αγώνα με το Ισραήλ.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, τελικά, αποφάσισε να βάλει τους παίκτες να ψηφίσουν για το αν θα κατέβουν ή όχι στον αγώνα και τελικά κατέβηκαν κανονικά, αν και με απώλειες, καθώς ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου αρνήθηκε να αγωνιστεί.

Οι παίκτες της Ιρλανδίας εμφανίστηκαν τελικά στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μαύρα περιβραχιόνια και είχαν σκυμμένα τα κεφάλια τους στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια έγινε κάτι που δεν συνηθίζεται: Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν έδωσαν τα χέρια.

Πολύ περίεργο, με λίγα λόγια, το κλίμα, με τους Ιρλανδούς να μπαίνουν στη συνέχεια φουριόζοι στο ματς και να πετυχαίνουν δύο γκολ στα πρώτα 16 λεπτά με τους Πάροτ και Ίντα.