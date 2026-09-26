Οι παίκτες της εθνικής Ιρλανδίας μπήκαν τελικά σε διαδικασία ψηφοφορίας για το αν θα αγωνιστούν ή όχι κόντρα στο Ισραήλ για το Nations League, όπως τόνισε ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της χώρας.

Οι δύο ομάδες κληρώθηκαν στον ίδιο όμιλο και θα πρέπει να αναμετρηθούν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Νέμπρετσεν της Ουγγαρίας και στις 4 Οκτωβρίου στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας. Κάποιοι από τους παίκτες της Ιρλανδίας, όμως, είχαν τονίσει πως θα πρέπει να υπάρξει μποϊκοτάζ των δύο αγώνων, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Από τη στιγμή που τέθηκε τέτοιο θέμα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, να γίνει ψηφοφορία. «Διοργανώσαμε ψηφοφορία στην έδρα της ομάδας, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα συναισθήματά τους σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων», είπε ο Ντέιβιντ Κούρελ και τελικά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν κανονικά. Όχι χωρίς… απώλειες, όμως.

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (26/9) ο προπονητής Χέιμιρ Χάλγκριμσον, ένας παίκτης της Ιρλανδίας αρνήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στο Ισραήλ και αποχώρησε από την αποστολή, χωρίς όμως να τον κατονομάσει.

Το κλίμα στην Ιρλανδία, γενικά, δεν είναι καθόλου καλό για το Ισραήλ καθώς η χώρα έχει εκφράσει πολλές φορές τη στήριξή της στην Παλαιστίνη ενώ πριν λίγες μέρες ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTΕ ανακοίνωσε ότι το Δουβλίνο θα μποϊκοτάρει εκ νέου τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2027, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.