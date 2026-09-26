Η Ιρλανδία αποφάσισε, έπειτα από ψηφοφορία που έγινε, να αγωνιστεί κανονικά κόντρα στο Ισραήλ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του οποίου εξέφρασε τη χαρά της μέσω ανακοίνωσης.

Οι δύο ομάδες έχουν κληρωθεί στον ίδιο όμιλο του Nations League, δεν ήταν καθόλου σίγουρο όμως ότι θα αναμετρηθούν. Ο λόγος; Η Ιρλανδία έχει πάρει αρκετές φορές ξεκάθαρη θέση υπέρ της Παλαιστίνης, αντιδρώντας σε όσα κάνει το Ισραήλ στη Γάζα.

Με το κλίμα να είναι περίεργο, επομένως, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιρλανδίας αποφάσισε να βάλει τους παίκτες να ψηφίσουν για το αν θα αγωνιστούν ή όχι και τελικά τα δύο παιχνίδι, στις 27 Σεπτεμβρίου και στις 4 Οκτωβρίου, θα γίνουν κανονικά.

Εξέλιξη που χαροποίησε τους Ισραηλινούς, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να βγάζει ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα εξής…

«Αυτό που μας χαροποιεί σήμερα είναι ότι το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο. Ο διαχωρισμός μεταξύ ποδοσφαίρου και πολιτικής πρέπει να διατηρηθεί. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση οδηγεί στο χάος και σε μια επικίνδυνη διολίσθηση, που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας και οι παίκτες της εθνικής ομάδας έπραξαν σωστά αναγνωρίζοντας αυτό – ακόμη κι αν χρειάστηκαν λίγο περισσότερο χρόνο απ’ όσο θα έπρεπε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Αυτοί που σίγουρα έχασαν σήμερα είναι όσοι ήθελαν να εκφοβίσουν, να διχάσουν και να μετατρέψουν τον αγωνιστικό χώρο σε πολιτική αρένα. Η UEFA, η IFA και η Ιρλανδία στάθηκαν ενωμένες για να το αποτρέψουν. Ως οικοδέσποινα ομοσπονδία, είμαστε υπερήφανοι που η σέντρα θα γίνει αύριο στις 20:45 και ευχόμαστε να κερδίσει η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε, φυσικά, να είμαστε εμείς η νικήτρια πλευρά και παρακαλούμε να μην μας το κρατήσετε…

Οι σημαίες θα υψωθούν, οι εθνικοί ύμνοι θα ακουστούν και οι παίκτες και οι προπονητές των δύο ομάδων θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χειραψία και να δείξουν αμοιβαίο σεβασμό. Από τη δική μας πλευρά, αυτό θα γίνει αναμφίβολα, όπως πάντα. Παρότι η συγκεκριμένη φράση δεν έχει εβραϊκή προέλευση, είμαστε και πάλι χαρούμενοι να πούμε: Ας παίξουμε μπάλα!».