Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» βρέθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ο οποίος μίλησε για το Ριφιφί, αλλά και για τον θεατρικό μονόλογο «Μια κανονική μέρα».

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε, επίσης, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κι έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο.

«Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, να αγαπάμε όλες μας και όλες τους τις ηλικίες. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο, ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό.

Με αφορμή την κορωνίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα, εκτιμούσα και μιλάγαμε, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, γιατί λένε αλήθεια, δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι», είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.