Η Ολλανδία θα συμμετάσχει τελικά στη Eurovision 2027, όμως η απόφαση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ήρθε ενώ μια πρόσφατη έρευνα έδειχνε ότι η πλειοψηφία των Ολλανδών τηλεθεατών προτιμούσε να συνεχιστεί η αποχή. Καθοριστικό ζήτημα για όσους τάσσονταν υπέρ του μποϊκοτάζ ήταν η παρουσία του Ισραήλ, το οποίο έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στον επόμενο διαγωνισμό.

Η αντίφαση αυτή έχει και σαφή χρονική εξήγηση. Η έρευνα του RTL Nieuws πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 24 Αυγούστου 2026, όταν η συμμετοχή της Ολλανδίας παρέμενε αβέβαιη. Στις 24 Αυγούστου η AVROTROS είχε ανακοινώσει ότι δεν θα αναλάμβανε ξανά την ολλανδική συμμετοχή, επιστρέφοντας την ευθύνη στη NPO.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, όμως, η NPO ανακοίνωσε ότι η Ολλανδία επιστρέφει στον διαγωνισμό του 2027. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα οργανώσει τη συμμετοχή μέσω ανεξάρτητης ομάδας ειδικών, ενώ η NOS θα αναλάβει την ενημέρωση, την κάλυψη και τον σχολιασμό της διοργάνωσης.

Τι έδειξε η έρευνα πριν από την απόφαση

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 20.000 μέλη του RTL Nieuwspanel, από τα οποία περίπου 11.000 δήλωσαν ότι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει τη Eurovision. Το RTL Nieuwspanel είναι το πάνελ πολιτών που χρησιμοποιεί το RTL Nieuws για έρευνες κοινής γνώμης και όχι ανεξάρτητο δημοσκοπικό ινστιτούτο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία των τηλεθεατών της Eurovision θεωρούσε τότε ότι η Ολλανδία δεν θα έπρεπε να επιστρέψει στον διαγωνισμό. Η στάση αυτή συνδεόταν κυρίως με τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο δημοσκόπος του RTL Nieuws Gijs Rademaker εξηγεί ότι η εικόνα θα μπορούσε να είναι διαφορετική εάν το Ισραήλ δεν συμμετείχε.

«Φανταστείτε να απαγορευτεί τελικά στο Ισραήλ να συμμετάσχει ή να αποφασίσει η ίδια η χώρα να αποχωρήσει. Τότε η κοινή γνώμη θα αλλάξει. Τότε οι περισσότεροι Ολλανδοί τηλεθεατές της Eurovision θα θεωρούσαν ότι η χώρα μας θα μπορούσε να συμμετάσχει».

Η έρευνα κατέγραψε επίσης ότι οι αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU για την επόμενη διοργάνωση αντιμετωπίζονται θετικά από τους συμμετέχοντες, χωρίς όμως να αρκούν για να μεταβάλουν τη συνολική στάση της πλειοψηφίας.

Μεταξύ των αλλαγών είναι η πρόβλεψη ότι μια χώρα που κερδίζει τη Eurovision μπορεί να χάσει το δικαίωμα διοργάνωσης εάν βρίσκεται σε ένοπλη σύγκρουση ή αντιμετωπίζει σοβαρή κατάσταση ασφαλείας. Παράλληλα, το κατώτατο όριο ηλικίας των διαγωνιζόμενων αυξήθηκε από τα 16 στα 18 χρόνια.

Το 29% και το ακόμη μικρότερο ποσοστό

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας αφορά τις προσδοκίες για το τι μπορεί να πετύχει ένα μποϊκοτάζ.

Μόλις 29% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η αποχή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η EBU, ενώ μόλις 7% πίστευε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει πραγματικά το Ισραήλ.

Ο Rademaker περιγράφει παράλληλα μια συσσωρευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην EBU, αναφερόμενος στις προηγούμενες αντιπαραθέσεις γύρω από τον Joost Klein, αλλά και στις συμμετοχές της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Ισραήλ.

«Βλέπουμε εδώ και χρόνια ότι πολλοί τηλεθεατές της Eurovision είναι θυμωμένοι με την EBU. Αρχικά υπήρξε η υπόθεση του αποκλεισμού του Joost Klein, στη συνέχεια υπήρξαν αντιδράσεις για τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και αργότερα για τη συμμετοχή του Ισραήλ».

Γιατί η Ολλανδία επιστρέφει

Η NPO, ανακοινώνοντας την επιστροφή της Ολλανδίας, αναγνώρισε ότι η συμμετοχή εξακολουθεί να προκαλεί διαφορετικές αντιδράσεις στη χώρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι στις συζητήσεις με την EBU ζήτησε να δοθεί ξανά μεγαλύτερη έμφαση στον ενωτικό χαρακτήρα του διαγωνισμού.

Η επιλογή του 2027 θα γίνει πλέον με διαφορετικό μοντέλο από εκείνο των προηγούμενων ετών. Η ολλανδική συμμετοχή δεν θα αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της AVROTROS, αλλά κοινό εγχείρημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υπό τον συντονισμό της NPO. Μια ανεξάρτητη ομάδα ειδικών θα αναλάβει την επιλογή και την υποστήριξη του εκπροσώπου της χώρας. Η NOS θα έχει ξεχωριστά την ευθύνη για την κάλυψη του διαγωνισμού.

Η Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Μπουργκάς της Βουλγαρίας, με τους δύο ημιτελικούς στις 11 και 13 Μαΐου και τον τελικό στις 15 Μαΐου 2027. Το όνομα του Ολλανδού εκπροσώπου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.