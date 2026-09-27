Μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μοιράστηκε στα social media ο Παύλος Κοντογιαννίδης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «φτου ξελευθερία» ενώ έκανε το σήμα της νίκης.

Ο ηθοποιός προχώρησε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, στην οποία εμφανίστηκε ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι του Κωνσταντοπούλειου νοσοκομείου, ενώ φορούσε χειρουργική ενδυμασία.

Ο ηθοποιός εξέφρασε την εκτίμησή του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προς όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους ασθενείς, γράφοντας: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ».