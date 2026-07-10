Ιδιαίτερα πυκνές είναι οι πολιτικές εξελίξεις τα τελευταία 24ωρα με τα κόμματα να έχουν στο φουλ τις μηχανές και οι ρυθμοί να είναι εξοντωτικοί, παρά το ότι πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού.

Οι δημοσκοπήσεις για ένα διάστημα έως το τέλος Αυγούστου θα σταματήσουν, κλείνοντας έναν κύκλο ο οποίος δείχνει το σαφές προβάδισμα της ΝΔ, χωρίς όμως περιθώριο εφησυχασμού, και την ΕΛ.ΑΣ. του Αλέξη Τσίπρα να έχει παγιωθεί στη δεύτερη θέση.

Από το πολιτικό παζλ λείπει μόνο το κόμμα που κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ενώ δεν πρέπει να υποτιμήσει κανείς και τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς μετά και την χθεσινή παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Τις τελευταίες ώρες ήρθε και πάλι στο προσκήνιο το σενάριο για εκλογές τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου, το οποίο όμως διέψευσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης για ακόμα μία φορά, λέγοντας στο συνέδριο του Economist: «Θα έχουμε εκλογές το 2027, την άνοιξη. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας μας».

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως επισημαίνουν έμπειρα στελέχη, διατηρεί πάντα το προνόμιο του αιφνιδιασμού.

Οι δημοσκοπήσεις και η ανάγνωσή τους

Το κυβερνών κόμμα φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι η εκλογική του κυριαρχία θα κριθεί πλέον λιγότερο από τη σύγκριση με την αντιπολίτευση και περισσότερο από την ικανότητά του να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Για τον λόγο αυτό το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία, με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, θα αναδεικνύει διαρκώς την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις και τη δημοσιονομική σταθερότητα ως βασικά στοιχεία του κυβερνητικού αφηγήματος.

Έμφαση θα δοθεί και στα ζητήματα της ασφάλειας αλλά και άλλα της καθημερινότητας, όπως η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ασφάλεια, οι μεταφορές και η αποτελεσματικότητα του κράτους. Στόχος θα είναι να αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά επιδιώκει να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών.

Σε πολιτικό επίπεδο, η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει να διατηρήσει τον χαρακτήρα της ως δύναμης σταθερότητας, αποφεύγοντας –στο μέτρο του δυνατού– την έντονη πόλωση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσει να προβάλλει το επιχείρημα ότι ο κατακερματισμός της αντιπολίτευσης δεν προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Η παρουσία κορυφαίων υπουργών και στελεχών στην περιφέρεια θα ενισχυθεί, με περισσότερες περιοδείες και άμεση επαφή με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες.

Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί τόσο στην καταγραφή των προβλημάτων όσο και στην ανάκτηση πολιτικής δυναμικής σε περιοχές όπου καταγράφονται απώλειες.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου θα επιδιώξει να εμφανίσει μεγαλύτερη διάθεση αυτοκριτικής και διορθωτικών παρεμβάσεων σε τομείς όπου καταγράφεται κοινωνική δυσαρέσκεια.

Συνολικά, η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις: την παραγωγή μετρήσιμου κυβερνητικού έργου, τις στοχευμένες παροχές και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο, καθώς και τη διατήρηση του αφηγήματος της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας ως βασικού συγκριτικού της πλεονεκτήματος.

Ενδιαφέρον έχουν τα επιμέρους στοιχεία που καταγράφηκαν στις δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις της Pulse και των εξαμηνιαίων τάσεων της MRB.

Στα ποιοτικά στοιχεία της Pulse, το 46% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι επιθυμεί τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών εντός του 2026.

Στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με διαφορά 13 μονάδων από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα μειώνει κατά μία ποσοστιαία μονάδα τη διαφορά της από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζεται να διατηρεί απόσταση από το δεύτερο κόμμα, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται γύρω στο 11%.

Με βάση τη δημοσκόπηση της Pulse, μετά τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛ.Α.Σ. και το ΠΑΣΟΚ ακολουθούν η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 εμφανίζονται κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή.

Η δημοσκόπηση της Pulse περιλαμβάνει και ερωτήματα για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σε περίπτωση κατά την οποία δεν προκύψει αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας προτιμά το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας.

Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 32% δηλώνει ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με κανέναν. Το 20% προτιμά συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 18% προτιμά συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στους ψηφοφόρους της ΕΛ.Α.Σ., το 45% δηλώνει ότι προτιμά συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Το 45% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% δηλώνει ότι προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας.

Η MRB περιλαμβάνει και ερώτημα για το αν η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν τρίτη κυβερνητική θητεία ή αν πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή. Το 25,8% απαντά ότι η σημερινή κυβέρνηση αξίζει τρίτη θητεία, ενώ το 69,5% δηλώνει ότι πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή.