Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας O2 Telefónica σχεδιάζει να προχωρήσει σε εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο ευρείας αναδιάρθρωσής της με σκοπό την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της, μετά την επιδείνωση των επιδόσεών της, κατά τον γερμανικό Τύπο.

Η διοίκηση της εταιρείας, θυγατρικής της εισηγμένης Telefónica της Ισπανίας, επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι συζητά μέτρα με αντιπροσώπους των εργαζομένων, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στο μέγεθος των περικοπών.

Πηγές ενήμερες για τα σχέδιά της ανέφεραν, ωστόσο, πως εξετάζεται η περικοπή χιλίων και πλέον θέσεων εργασίας, ή αλλιώς της μιας στις επτά, ή ακόμη και στις έξι. Η επιχείρηση απασχολούσε 6.820 εργαζόμενους στην αρχή του 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του teltarif.de, έχει επιτευχθεί ήδη συμφωνία για να τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου σε τμήματά της.

Το σχέδιο για την αναδιάρθρωση ακολουθεί την απώλεια του μεγαλύτερου πελάτη χονδρικής της εταιρείας, της 1&1, η οποία στράφηκε στην ανταγωνίστρια Vodafone το 2024, ενώ βασιζόταν για χρόνια στο δίκτυο της O2 Telefónica. Η απώλεια των περίπου 12 εκατ. πελατών ως τα τέλη του 2025 είχε μεγάλη επίπτωση στον τζίρο και στα κέρδη της, επισημαίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το dpa.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% στα 8,2 δισεκ. ευρώ το 2025 και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, απομείωσης και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 8,8% στα 2,5 δισεκ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 δεν παρουσιάστηκε βελτίωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος Μάρκους Χάας παραιτήθηκε στα τέλη του 2025. Ο διάδοχός του, Σαντιάγο Αρσελίχ Έσε, ανέλαβε με εντολή να βελτιώσει τις επιδόσεις της εταιρείας.

Αναλυτές της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στη Γερμανία σημειώνουν πως είναι κορεσμένη, με μικρά περιθώρια αύξησης των πελατών ή των τιμών. Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στην προσφορά προγραμμάτων περισσότερων δεδομένων, με μικρές ή καθόλου επιπλέον χρεώσεις, πιέζοντας τα περιθώρια.