Η υπέρταση, δηλαδή η υψηλή αρτηριακή πίεση, είναι ένας από τους πιο συχνούς παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση νατρίου αποτελεί παράγοντα κινδύνου.

Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη σοβαρός παράγοντας για την υπέρταση, τον οποίο οι περισσότεροι αγνοούν και μάλιστα αποτελεί για την πλειονότητα μέρος της καθημερινότητάς τους. Ο λόγος για την φρουκτόζη.

Η φρουκτόζη είναι ένας τύπος απλού σακχάρου που υπάρχει φυσικά στα ολόκληρα φρούτα, στους χυμούς φρούτων και στο μέλι. Μπορεί, όμως, επίσης να παραχθεί βιομηχανικά και να προστεθεί σε άλλα τρόφιμα, όπως τα ροφήματα με πρόσθετη ζάχαρη, μεταξύ των οποίων τα αναψυκτικά, οι επεξεργασμένοι χυμοί φρούτων με πρόσθετα (φρουτοποτά) και τα ενεργειακά ποτά. Προστίθεται ακόμη και σε γιαούρτια, δημητριακά πρωινού, αρτοσκευάσματα και συσκευασίες φρούτων.

Γιατί η φρουκτόζη αποτελεί παράγοντα υπέρτασης

Η υπερβολική πρόσληψη φρουκτόζης, ιδιαίτερα από υγρές πηγές, μεταβολίζεται στο ήπαρ, όπου μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέος. Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος μπορούν να βλάψουν την εσωτερική επένδυση των αιμοφόρων αγγείων, επηρεάζοντας τη λειτουργία τους και συμβάλλοντας στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπλέον, η υπερβολική πρόσληψη φρουκτόζης ενθαρρύνει το ήπαρ να αυξήσει την παραγωγή τριγλυκεριδίων και λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας. Ο συνδυασμός υψηλών τριγλυκεριδίων και λιποπρωτεϊνών πολύ χαμηλής πυκνότητας, μαζί με την υπέρταση, αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Εδώ και καιρό υπάρχει συζήτηση σχετικά με το εάν η φρουκτόζη που υπάρχει φυσικά στα τρόφιμα έχει διαφορετική επίδραση στον οργανισμό σε σχέση με την πρόσθετη φρουκτόζη. Αναζητώντας απάντηση στο εν λόγω ερώτημα, ερευνητές από το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, βασιζόμενοι στο γεγονός πως παιδιά και έφηβοι καταναλώνουν συχνότερα ροφήματα με πρόσθετη φρουκτόζη, εξέταζαν εάν αυτή η συνήθεια αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης στην ενήλικη ζωή.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τη μελέτη GUTS, δηλαδή τη Growing Up Today Study. Αρχικά, η μελέτη περιλάμβανε δύο φάσεις. Η GUTS I ξεκίνησε το 1996 και περιλάμβανε σχεδόν 17.000 παιδιά στις ΗΠΑ, ηλικίας 9 έως 14 ετών κατά την έναρξη της μελέτης. Η GUTS II ξεκίνησε το 2004 και περιλάμβανε περίπου 11.000 παιδιά στις ΗΠΑ, ηλικίας 9 έως 16 ετών κατά την έναρξη.

Οι δύο φάσεις εγγραφής συγχωνεύθηκαν το 2013, με τη συνολική ομάδα να φτάνει σχεδόν τους 26.000 συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για έως και 25 χρόνια και αφού οι ερευνητές πραγματοποίησαν στατιστικές αναλύσεις, προσαρμόζοντας τα δεδομένα με βάση και άλλους παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, από τη διατροφή μέχρι τη σωματική δραστηριότητα και τον ύπνο, κατέληξαν στις επιπτώσεις της φρουκτόζης.

Όπως διαπίστωσαν, η υψηλότερη πρόσληψη ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη συσχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης. Σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς, που κατανάλωνε λιγότερες από τρεις μερίδες (ένα κουτάκι ή ένα ποτήρι) την εβδομάδα, τα άτομα στην υψηλότερη κατηγορία κατανάλωσης, δηλαδή δύο ή περισσότερες μερίδες την ημέρα, είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση.

Η κατανάλωση μίας μερίδας ροφήματος με πρόσθετη φρουκτόζη την ημέρα συσχετίστηκε με 14% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης. Κάθε ημερήσια μερίδα αναψυκτικού και αθλητικού ποτού συσχετίστηκε με 23% και 36% υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης, αντίστοιχα.

Η υψηλότερη πρόσληψη επεξεργασμένου χυμού φρουτών (φρουτοποτό) συσχετίστηκε επίσης με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης. Τα άτομα στην υψηλότερη κατηγορία κατανάλωσης αυτού του τύπου χυμών, δηλαδή 1,5 ή περισσότερες μερίδες την ημέρα, είχαν και τον υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπέρταση.

Αντίθετα, η κατανάλωση φρούτων δεν αύξησε τον κίνδυνο υπέρτασης. Η υψηλότερη πρόσληψη ολόκληρων φρούτων, δηλαδή 1,5 ή περισσότερες μερίδες την ημέρα, σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς, που κατανάλωνε λιγότερη από μία μερίδα την εβδομάδα, δεν συσχετίστηκε με κίνδυνο υπέρτασης.

Τι να επιλέξετε αντί για ροφήματα με φρουκτόζη

Στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάστηκε και τι θα συνέβαινε εάν οι συμμετέχοντες αντικαθιστούσαν ορισμένα τρόφιμα ή ροφήματα με άλλα.

Όπως διαπιστώθηκε:

Η αντικατάσταση μίας μερίδας την ημέρα ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη με μία μερίδα ολόκληρων φρούτων, γάλακτος ή νερού συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης κατά 22%, 13% και 9%, αντίστοιχα.

Η αντικατάσταση μίας μερίδας χυμού φρούτων την ημέρα με μία μερίδα ολόκληρων φρούτων συσχετίστηκε με 19% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης.

Τα ευρήματα στην πράξη και άλλοι παράγοντες υπέρτασης

Η περιστασιακή κατανάλωση ενός ροφήματος με πρόσθετη ζάχαρη είναι, για τους περισσότερους ανθρώπους, αποδεκτή. Ωστόσο, όταν γίνεται καθημερινή συνήθεια, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης.

Αν διψάτε, προτιμήστε νερό, γάλα ή ίσως κάποιο τσάι χωρίς ζάχαρη. Άλλες συνήθειες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση είναι η συνολική ποιότητα της διατροφής, η σωματική δραστηριότητα, το στρες και ο ύπνος.

Επιλέγετε τις περισσότερες φορές ολόκληρες τροφές, κινείτε το σώμα σας όσο πιο συχνά μπορείτε, βρίσκετε τρόπους να μειώνετε τα επίπεδα άγχους και κάνετε ό,τι μπορείτε για να βελτιώσετε τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα του ύπνου σας.

Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην αρτηριακή πίεση. Οι ίδιες συνήθειες μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο άλλων χρόνιων νοσημάτων και να βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα της ζωής σας.