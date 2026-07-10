Τη δική του μάχη δίνει ο νεαρός ο οποίος βούτηξε σε ρηχά νερά από προβλήτα στη Σκάλα Περαίας και έσπασε τον αυχένα του.

Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του τραυματία δεν έχουν γίνει γνωστά και δεν τον έχει αναζητήσει κάποιος συγγενής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα πρόκειται για τουρίστα από τα Βαλκάνια που ήρθε στη Θεσσαλονίκη για διακοπές, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι φίλοι του μάζεψαν τα πράγματά του και εξαφανίστηκαν μετά το περιστατικό.

Λόγω της έλλειψης στοιχείων, το Λιμενικό Σώμα κάνει έκκληση στο κοινό για πληροφορίες, ώστε να ταυτοποιηθεί ο τραυματίας και να ενημερωθούν οι οικείοι του.