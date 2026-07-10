Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον τραγικό θάνατο 15χρονης αθλήτριας της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ίδιος, απορριμματοφόρο προσέκρουσε στο δίκυκλο από πίσω.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, πατέρας και κόρη εκτινάχθηκαν αρκετά μέτρα μακριά. Ο πατέρας της 15χρονης δεν τραυματίστηκε, όμως το κορίτσι έχασε τη ζωή του.

Μεγάλο ταλέντο του ΠΑΟΚ

Η 15χρονη αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα του γυναικείου ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ και θεωρούνταν ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του συλλόγου.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επρόκειτο να συμμετάσχει στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, κάνοντας το επόμενο σημαντικό βήμα στην αθλητική της πορεία.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε βαθιά θλίψη στους ανθρώπους του συλλόγου, στις συμπαίκτριές της και σε όσους τη γνώριζαν.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου»

Συγκλονισμένος, ο πατέρας της 15χρονης περιέγραψε στο Live News τις στιγμές του δυστυχήματος.

«Μου σκότωσαν το παιδί μου. Κινούμουν με την κόρη μου με μηχανή και μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο όχημα. Εγώ δεν έπαθα τίποτα, ούτε γρατζουνιά, και το παιδί μου σκοτώθηκε», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, η μοτοσικλέτα φέρει χτύπημα στο πίσω μέρος, στοιχείο που, κατά τον ίδιο, δείχνει την κατεύθυνση από την οποία έγινε η σύγκρουση.

«Μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Το παιδί μου το πάτησε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Η κόρη μου δεν έρχεται πίσω», είπε με πόνο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.