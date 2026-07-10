Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον ΠΑΟΚ η τραγική απώλεια της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη ήταν αθλήτρια του συλλόγου και συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Με ανακοίνωσή του, ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΑΟΚ εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για τον άδικο χαμό της νεαρής αθλήτριας, τονίζοντας ότι ολόκληρη η οικογένεια του συλλόγου είναι συγκλονισμένη από την τραγική είδηση.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ακύρωση του προγραμματισμένου φιλικού αγώνα με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία. Παράλληλα, οι αθλήτριες της ομάδας θα αγωνίζονται το προσεχές διάστημα φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ενώ ο σύλλογος θα καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της και σύσσωμο το γυναικείο ποδοσφαιρικό τμήμα θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία.

Ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε ακόμη ότι με νεότερη ενημέρωση θα ανακοινωθούν ο τόπος και η ώρα της κηδείας της 15χρονης.

Το τροχαίο δυστύχημα

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης, με την Άννα-Μαρία συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.