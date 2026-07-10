Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση των τριών εμπρηστικών επιθέσεων που έλαβαν χώρα την 1/7/2026 σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμα ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα. Πρόκειται για δύο άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα.

Ο ένας συλληφθέντας είναι 29 ετών και εκτιμάται ότι συμμετείχε στην επιχειρησιακή ομάδα που έκανε την επίθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι γνωστός στις Αρχές τουλάχιστον από το 2015 όταν είχε γίνει η πρώτη προσαγωγή του.

Ο δεύτερος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου πήγαν μετά την εμπρηστική επίθεση οι δράστες και κατηγορείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στις επιθέσεις.

Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά είναι 26 ετών. Μμένει στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο είχε μεταβεί στα Χανιά για να κρυφτεί σε φίλους της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2022.

Πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι από την πρώτη στιγμή είχαν προκύψει στοιχείο που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τους, καθώς φαίνεται ότι κάμερες ασφαλείας τους είχαν καταγράψει να ελέγχουν τον χώρο στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας από την Ελληνική Αστυνομία.

Για τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ, συνεχίζεται η εξέταση των βίντεο και αναμένονται τα αποτελέσματα από τις σαρώσεις στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Δεν αποκλείεται οι δράστες και σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι οι συλληφθέντες, ωστόσο μένει να αποδειχτεί από τις Αρχές.

Σημειώνεται πως χθες έγινε η κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κόζανη, στην οποία παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον ναό βρέθηκαν για το τελευταίο αντίο τα αδέρφια της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης, Ιωάννης και Βασιλική, ο σύζυγος της εκλιπούσης, Παναγιώτης, θύμα και ο ίδιος της εμπρηστικής επίθεσης, στο σπίτι όπου έμενε η οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη του, πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, έφτασε επίσης στην εκκλησία, αφού προηγουμένως είχε πάρει εξιτήριο, με δική της ευθύνη, από το νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

«Άνθρωποι σκοτεινοί μάς έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης. Βέβηλα και άνομα χέρια έκοψαν το νήμα της ζωής σου, αδερφή μου. Για μας δεν έφυγες. Θα ζεις για πάντα. Θα κουβαλάμε μέσα μας το γέλιο και το κλάμα σου, την αγωνία, το γέλιο σου. Έφυγες νωρίς, βιάστηκες να φύγεις. Ο Χάρος είναι άτιμος, δεν κάνει ακυρώσεις. Πετάς στην αγκαλιά του Θεού και εκεί θα συναντήσεις το αστεράκι μας, τη Νικολέτα μας. Μπορεί να σου κάνει και ένα από τα γλυκά που σου άρεσαν», είπε, μεταξύ άλλων, στον επικήδειό του ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα, Γρηγόρης.