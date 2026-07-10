Νέες συλλήψεις στον απόηχο τουλάχιστον δύο υποθέσεων πραγματοποίησαν χθες το πρωί οι διωκτικές αρχές σε Ηλεία και Αχαΐα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», οι συλλήψεις σχετίζονται κυρίως με την συνεχιζόμενη έρευνα της Ασφάλειας Πατρών, αναφορικά με επιδρομή που είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες σε νυχτερινά καταστήματα εστίασης στην αχαϊκή πρωτεύουσα, με επακόλουθο το αιματηρό περιστατικό που έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή στην παραλία των Σαβαλίων.

Για τα παραπάνω συμβάντα διενεργείται προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών να επιχειρούν να διακριβώσουν την τέλεση σοβαρών αδικημάτων που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Από την αστυνομική προανάκριση φαίνεται πως έχει προκύψει η σύνδεση των περιστατικών, με δεδομένο ότι για τις επιθέσεις στην Πάτρα διερευνώνται άτομα που φέρεται να ανήκουν σε μια ομάδα, τα μέλη της οποίας προέρχονται από την Αμαλιάδα και τον Πύργο.

Ως προς το σκέλος αυτό, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών έχει ήδη ταυτοποιήσει δώδεκα άτομα από τον Πύργο και την Αμαλιάδα για την συμμετοχή τους σε επιθέσεις που έλαβαν χώρα στα μέσα του περασμένου Ιουνίου σε τέσσερα μαγαζιά, εκ των οποίων δύο στην Πάτρα και δύο στην περιοχή του Ρίου.

Τουλάχιστον πέντε από αυτούς έχουν ήδη αναγνωριστεί από τους δύο παθόντες – επιχειρηματίες της Πάτρας, που έχουν δώσει καταθέσεις.

Όσον αφορά την χθεσινή επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις υποθέσεις της «νύχτας» συνελήφθησαν πέντε άτομα, εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα, ανάμεσά τους και ένας οπλίτης των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών.

Ορισμένοι από τους συλληφθέντες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών και για την συμμετοχή τους στην επιδρομή στην Πάτρα αλλά και για τα περιστατικά στην Ηλεία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε δέκα οικίες κατασχέθηκαν 31 γραμμάρια κοκαΐνης, 4,3 γραμμάρια κάνναβης, 1 αυτοσχέδιο τσιγάρο κάνναβης και 1 τρίφτης ναρκωτικών ουσιών, 1 κυνηγετικό όπλο τύπου καραμπίνα, 4 γκλοπ (3 από καουτσούκ και 1 μεταλλική πτυσσόμενη ράβδος), 3 μαχαίρια (1 αναδιπλούμενο, 1 τύπου «πεταλούδα» και ένας σουγιάς), 1 μεταλλική σιδερογροθιά, 1 σπρέι πιπεριού, 19 κυνηγετικά φυσίγγια και 3 φυσίγγια πυροβόλου όπλου (το ένα εκ των οποίων 9mm), 54 κροτίδες ισχυρού κρότου.

Εξετάζονται τα αντίποινα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αρχές φαίνεται πως εξετάζουν τα αντίποινα για τις παραπάνω περιπτώσεις, ως το πιθανότερο κίνητρο της πρόσφατης επίθεσης εναντίον δύο ατόμων σε καντίνα στα Σαβάλια, για την οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί τέσσερις κατηγορούμενοι. Το συγκεκριμένο σενάριο ενισχύεται, διότι ένας από τους συλληφθέντες στα Σαβάλια, προέρχεται από την πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Ο προαναφερόμενος, καθώς και ο συγκατηγορούμενός του, θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας στην Αμαλιάδα, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και παράβασης του νόμου περί όπλων.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η ΕΛ.ΑΣ αναζητά ομάδα από την Πάτρα, στην οποία ανήκαν τα δύο πρόσωπα που εμπλέκονται στο περιστατικό στα Σαβάλια.

Στο κάδρο των ερευνών παραμένει και η εμπρηστική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Αμαλιάδα.

Και μπορεί η χθεσινή επιχείρηση από την Ασφάλεια της Πάτρας, να μην στόχευε στην συγκεκριμένη υπόθεση, αφού διερευνάται από τις τοπικές αρχές, όμως, όπως έγραψε στο χθεσινό της φύλλο η εφ. «Πατρίς», στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ένας από τους εμπλεκόμενους στην επίθεση που έγινε στα Σαβάλια, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και παραμένει ασύλληπτος.