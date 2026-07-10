Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό που προκάλεσε πανικό μέσα στην καμπίνα.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε επιβάτισσα στην εκπομπή Live News, περίπου 30 με 40 λεπτά μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Όπως ανέφερε, ο 61χρονος σύζυγός της καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο και, χάρη στο γεγονός ότι φορούσε τη ζώνη ασφαλείας, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

«Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα στο αεροπλάνο. Όλοι έκλαιγαν, υπήρχε πανικός. Ο άντρας μου λιποθύμησε τρεις φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην καμπίνα.

Η ίδια πρόσθεσε πως αμέσως μετά το συμβάν ενεργοποιήθηκαν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μέχρι την ασφαλή επιστροφή του αεροσκάφους.

«Ήμασταν περίπου 30 με 40 λεπτά στον αέρα. Ξαφνικά έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν δίπλα στο παράθυρο. Ευτυχώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας. Έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και μέσα στο αεροπλάνο επικράτησε πανικός», ανέφερε.

Το αεροσκάφος επέστρεψε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ενώ οι επιβάτες παρέμειναν εμφανώς σοκαρισμένοι από όσα βίωσαν.