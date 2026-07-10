Νέες λεπτομέρειες γίνονται γνωστές για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μόναχο, όταν η θραύση παραθύρου προκάλεσε σκηνές πανικού μέσα στο αεροσκάφος. Μαρτυρία επιβάτιδας αποκαλύπτει όσα εκτυλίχθηκαν στην καμπίνα μετά το συμβάν, ενώ περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως και για την κατάσταση του 61χρονου Σέρβου που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ.

Τη δική της περιγραφή για τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες έδωσε στο «Ράδιο Θεσσαλονίκη» γυναίκα που επέβαινε στην πρωινή πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό το Μόναχο.

Όπως ανέφερε, βρισκόταν στις πίσω θέσεις του αεροσκάφους και αρχικά δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επικράτησε αναστάτωση, καθώς ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και διαπιστώθηκε ότι είχε σπάσει ένα από τα παράθυρα του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ακολούθησε αποσυμπίεση της καμπίνας, έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και οι επιβάτες προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον άνδρα που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο. Όπως είπε, το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για περισσότερο από μισή ώρα μέχρι να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες να αγωνιούν για την εξέλιξη της πτήσης.

Η ίδια περιέγραψε ακόμη ότι όταν αντίκρισε τον τραυματισμένο επιβάτη, είχε αίματα στο κεφάλι και έχασε τις αισθήσεις του πολλές φορές.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε να διακόψει την πορεία προς το Μόναχο και επέστρεψε άμεσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Μιχάλης Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ, κάνοντας λόγο για «παραλίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου», ενώ σημείωσε ότι «έσπασε παράθυρο και βγήκε το σώμα επιβάτη στον αέρα».

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «αυτή τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σέρβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο.

Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου, βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει στον αέρα. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, ο 61χρονος παραμένει σε κατάσταση σοκ, έχει τις αισθήσεις του και φέρει εγκαύματα τριβής.