Σε αστοχία υλικού αποδίδει το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σε αεροσκάφος με προορισμό το Μόναχο, όταν παράθυρο έσπασε κατά τη διάρκεια της πτήσης, προκαλώντας εκρηκτική αποσυμπίεση και αναγκάζοντας το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει, μιλώντας στο ThessPost.gr, ο αεροναυπηγός και διερευνητής αεροπορικών περιστατικών, Φαίδων Καραϊωσηφίδης.

Ο έμπειρος διερευνητής χαρακτηρίζει το συμβάν εξαιρετικά σπάνιο και εκτιμά ότι σχεδόν βέβαια οφείλεται σε πρόβλημα του υλικού. Όπως αναφέρει, «Κατά 95% οφείλεται σε αστοχία υλικού. Είναι σπανιότατο φαινόμενο, υπάρχουν χρονιές που δεν έχει συμβεί ούτε ένα τέτοιο περιστατικό παρά το ότι πραγματοποιούνται εκατομμύρια πτήσεις».

«Σαν ηλεκτρική σκούπα»

Εξηγώντας τι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κ. Καραϊωσηφίδης αναφέρει ότι μέσα σε μόλις μισό δευτερόλεπτο πραγματοποιείται με απόλυτη ακρίβεια η εξίσωση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση του αεροσκάφους.

Παράλληλα, σημειώνει ότι «Αποδείχτηκε, σε περιπτώσεις ότι το κρυστάλλινο μέρος του παραθύρου ήταν ελαττωματικό ή είχε δημιουργήσει ρωγμή που δεν αποκαλύφτηκε κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ή εξελίχθηκε σε ρωγμή και έσπασε. Είναι άλλος ένας λόγος, να δένουμε τις ζώνες ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια της πτήσης. Δημιουργείται ένα κύμα ρεύματος σαν ηλεκτρική σκούπα, όπου ο επιβάτης βρίσκεται στην πλευρά της αναρρόφησης και οποιοδήποτε αντικείμενο είναι ελεύθερο, προσπαθεί να βγει από αυτό το πέρασμα».

Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, επισημαίνοντας πως «το 2018, αμερικανίδα επιβάτης είχε κρεμαστεί έξω από το παράθυρο, κυριολεκτικά συνεθλίβη περνώντας μέσα από το παράθυρο και τελικά υπέκυψε. Σε άλλο συμβάν, ο πιλότος είχε κρεμαστεί έξω από το παράθυρο και τον κρατούσαν από τα πόδια επί δύο ώρες, και αυτός ο άνθρωπος πετάει μέχρι σήμερα».

Στο ΑΧΕΠΑ ο 61χρονος τραυματίας

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, γνωστοποίησε ότι ο 61χρονος Σέρβος επιβάτης που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται με εγκαύματα τριβής.

Όπως ανέφερε, «έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις».

Η ανακοίνωση της Ryanair

H αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί».