Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο κατολισθήσεις στις Φιλιππίνες και πάνω από 1.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Ταϊβάν, ενώ σχολεία και γραφεία έκλεισαν ενόψει του ισχυρότερου τυφώνα πρόκειται να πλήξει την περιοχή.

Ο τυφώνας Μπάβι, που έχει ήδη πλήξει αρκετά νησιά του Ειρηνικού, αναμένεται να επηρεάσει τη βόρεια και την ανατολική Ταϊβάν σήμερα και αύριο, καθώς και τα νότια νησιά της Ιαπωνίας, πριν φτάσει στην Κίνα.

Κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, που εντάθηκαν με το πέρασμα της καταιγίδας Μπάβι, προκάλεσαν τον θάνατο δέκα ανθρώπων σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, ανεβάζοντας σε 15 τον αριθμό των θυμάτων από αυτή την κακοκαιρία στο αρχιπέλαγος. Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στην επαρχία Σαρανγκάνι στο νησί Μιντανάο, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ροντρίγκο Σοσμένα, επικεφαλής των περιφερειακής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας. Νωρίτερα, είχε επιβεβαιωθεί ο θάνατος πέντε ανθρώπων σε άλλη κατολίσθηση στο ίδιο νησί ενώ αγνοείται η τύχη έξι άλλων.

Στην Ταϊβάν, που δεν έχει φτάσει ακόμα ο τυφώνας, οι κάτοικοι της παραθαλάσσιας πόλης Κεελούνγκ συγκεντρώνουν προμήθειες σε τρόφιμα ενώ τοποθετούν αυτοκόλλητες ταινίες στα παράθυρα και σάκους με άμμο μπροστά στα καταστήματα, ακολουθώντας τις συστάσεις των αρχών.

Αφού προκάλεσε καταστροφές στα νησιά Γκουάμ και Βόρειες Μαριάνες ως υπερτυφώνας, ο Μπάβι υποβαθμίστηκε στην κατηγορία τυφώνα. Συνοδεύεται πλέον από ανέμους ταχύτητας 198 χλμ/ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA).

Με την ακτίνα των ανέμων να φθάνει τα 380 χιλιόμετρα, πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα των τελευταίων 30 ετών, από το 1995, ημερομηνία κατά την οποία άλλαξαν οι μέθοδοι μέτρησης, σύμφωνα με τη CWA.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυρίως στις ανατολικές ακτές, και σχεδόν 29.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού είναι σε επαγρύπνηση για να συνδράμουν στις προσπάθειες παροχής βοήθειας.

«Παρόλο που ο τυφώνας αποδυναμώθηκε ελαφρώς και υποβαθμίστηκε σε μέτριο τυφώνα, η ακτίνα των καταιγίδων του είναι μεγάλη και μπορεί και πάλι να φέρει ισχυρούς ανέμους και βροχές σε πολλές περιοχές», έγραψε ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε στη σελίδα του στο Facebook.

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ταϊβάν ακύρωσαν όλες τις πτήσεις τους για αύριο, Σάββατο, από το βασικό διεθνές αεροδρόμιο έξω από την Ταϊπέι. Γραφεία και σχολεία ανέστειλαν σήμερα τη λειτουργία τους σε οκτώ κομητείες και πόλεις στη βόρεια και την ανατολική Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊπέι, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο τυφώνας Μπάβι αναμένεται να περάσει πολύ κοντά από τα νησιά Σακασίμα της Ιαπωνίας, ένα απομονωμένο σύμπλεγμα νησιών κοντά στην Ταϊβάν που είναι μέρος του νομού της Οκινάουα, νωρίς αύριο το πρωί, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές αρχές. Οι ισχυρότεροι άνεμοι ξεπερνούσαν τα 162 χλμ/ώρα, και οι κάτοικοι στο Ισιγκάκι, ένα από τα νησιά του συμπλέγματος, έβαζαν προστατευτικές ταινίες στα παράθυρά και τους και αντιανεμικά δίχτυα στα σπίτια και τα καταστήματά τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν δεκάδες πτήσεις στην περιοχή. Η Japan Airlines δήλωσε ότι ακύρωσε περισσότερες από 100 πτήσεις για σήμερα και αύριο, επηρεάζοντας σχεδόν 20.000 επιβάτες, ενώ η All Nippon Airways ακύρωσε περισσότερες από 160 πτήσεις έως την Κυριακή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.