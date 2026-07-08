Ο απολογισμός των θυμάτων της κατολίσθησης στην επαρχία Γκανσού, στη βορειοδυτική Κίνα, όπου θάφτηκαν ζωντανοί 33 άνθρωποι, αυξήθηκε σε 21 νεκρούς, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Ομάδες έρευνας και διάσωσης μετέβησαν σε μεγάλο αριθμό στην τοποθεσία όπου έγινε η κατολίσθηση στις 06:56 το πρωί (τοπική ώρα), σε χωριό στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της κατολίσθησης στην περιφέρεια Νταγκτσάγκ τερματίστηκαν: (η καταστροφή) στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους», ανέφερε το πρακτορείο, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Search and rescue operations are in full swing after a landslide struck a township in Tanchang County, northwest China's Gansu, early Tuesday, leaving five people dead and 12 others missing. pic.twitter.com/XxcoGZe5LL — China Xinhua News (@XHNews) July 7, 2026

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτη χρηματοδότηση 30 εκατ. γιουάν (3,9 εκατ. ευρώ) για τις εργασίες ανοικοδόμησης στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση CCTV.

Οι λεγόμενες φυσικές καταστροφές του είδους είναι τραγικά συχνές στην Κίνα, ειδικά το καλοκαίρι, όταν κάποιες περιοχές της πλήττονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ άλλες ασφυκτιούν εξαιτίας κυμάτων καύσωνα.

Η κατολίσθηση έγινε ενώ στην κεντρική και στη νότια Κίνα καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν εκατοντάδες άλλους.

Δεκάδες χιλιάδες πολίτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στην επαρχία Γκουανγκσί, κατά τη δημόσια τηλεόραση CCTV, αφού κάπου 40 ποταμοί και ρέματα υπερχείλισαν και φράγμα υποχώρησε.

A family desperately calls for help today as severe flooding triggered by Typhoon Maysak inundates Hengzhou in Nanning, Guangxi, China. pic.twitter.com/k6LZzBQBH7 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 6, 2026

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να υπάρξει «πλήρης» κινητοποίηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας και να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

🇨🇳 Heavy rains in July have caused massive flooding in the Chinese city of Nanning, with a population of 9 million pic.twitter.com/bwhEp2qVIh — Visegrád 24 (@visegrad24) July 6, 2026

Σφοδρές βροχοπτώσεις συνεχίζουν σήμερα να πλήττουν κάποιες παραθαλάσσιες και ανατολικές περιοχές στη Γκουανγκσί, καθώς και το νοτιοδυτικό τμήμα της γειτονικής επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, όπου έχουν τη βάση τους πολλές κινεζικές βιομηχανίες, σύμφωνα με τον υπουργό Υδάτινων Πόρων Λι Γκουογίγκ.

HAPPENING NOW: Absolutely disastrous flooding at Level III due to extremely heavy rain from Typhoon Maysak in Hengzhou, Nanning, Guangxi, China.



Reports indicate that 29 rivers and 36 hydrological stations in Guangxi have exceeded flood warning levels. pic.twitter.com/Ty1Bi1JpBI — GeoPanda (@Geotactix) July 6, 2026

«Η ασφάλεια των ταμιευτήρων και των φραγμάτων στις περιοχές που πλήττονται έχει τεθεί σε σκληρή δοκιμασία», τόνισε.