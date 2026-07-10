Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης αποχαιρέτησαν το πρωί της Παρασκευής τους τηλεθεατές του «Νωρίς – Νωρίς», καθώς η εκπομπή ολοκλήρωσε τη φετινή της πορεία στην ΕΡΤ.

Στο φινάλε, οι δύο παρουσιαστές ευχαρίστησαν όλους όσοι συνέβαλαν στην εκπομπή, μίλησαν με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους με το κοινό.

«Ήρθε αυτή η αγαπημένη στιγμή και η τρυφερή και η συγκινητική, για να πούμε τα μεγάλα ευχαριστώ μας! Αρχικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την ΕΡΤ και όλη τη διοίκηση. Τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου, τη Μαρία Κοζάκου στη Γενική Διεύθυνση Προγράμματος. Φιλιά Μαρία μου!» ανέφερε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη.

«Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που στο πρόσωπό σας όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ πέρα βγάλαμε αυτή την εκπομπή. Όπως καταλάβατε, είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που τα καταφέραμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με πολλή πολλή χαρά για τον Σεπτέμβρη. Τέλη καλοκαιριού, τέλος πάντων, αρχές Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη», σημείωσε στη συνέχεια ο Κρατερός Κατσούλης.