Με καθυστέρηση μίας ώρας ξεκίνησε σήμερα, 3 Ιουλίου, το «Νωρίς-νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη να εμφανίζεται χωρίς τον Κρατερό Κατσούλη στο πλευρό της.

«Πολλή μοναξιά ρε παιδιά, πολύ άδειο το πλατό», ανέφερε στην έναρξη της εκπομπής η Μαρία Ηλιάκη χωρίς να εξηγεί τον λόγο που ο Κρατερός Κατσούλης δεν ήταν μαζί της.

Λίγο αργότερα, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε και την αλλαγή στην ώρα έναρξης της εκπομπής, η οποία σήμερα βγήκε στον αέρα μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο. «Ωραία που βγήκαμε σήμερα στις 8 ε; Ένα χειροκρότημα, μια ωδή στη μια ώρα παραπάνω ύπνου», σχολίασε η Μαρία Ηλιάκη.