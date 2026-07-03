Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε φινάλε με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου.

Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τόσο το τηλεοπτικό κοινό όσο και τον ΑΝΤ1 για τη συνεργασία και τη στήριξη. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως το μέλλον του στην πρωινή ζώνη δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει, λέγοντας ότι είναι η πρώτη φορά που φτάνει στο τέλος μιας σεζόν χωρίς να γνωρίζει αν θα συνεχίσει.

Στο φινάλε, ο Γιώργος Λιάγκας στάθηκε και στους συνεργάτες που ολοκληρώνουν την παρουσία τους στην εκπομπή, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τη Δέσποινα Καμπούρη, τον Πάνο Κατσαρίδη και τη Γιώτα Κηπουρού.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει του χρόνου. Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δεν μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου. Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.