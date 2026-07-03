Το «Breakfast@Star» αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας την πορεία του στο πρόγραμμα του Star ύστερα από τέσσερις σεζόν.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου έκλεισαν την τελευταία εκπομπή σε φορτισμένο κλίμα, θέλοντας να πουν το δικό τους «ευχαριστώ» σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Οι δύο παρουσιαστές αποχαιρέτησαν και το κοινό που τους ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια, με το φινάλε να σηματοδοτεί και επίσημα το κλείσιμο της εκπομπής, η οποία δεν θα συνεχιστεί την επόμενη σεζόν.

«Σε λατρεύω, σε αγαπώ, θα γεράσουμε μαζί. Λέγαμε θα γεράσουμε στο Breakfast. Δεν γίνονται πολλά, όπως τα περιμένουμε πολλές φορές. Εμείς όμως θα γεράσουμε μαζί, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αυτό θα το κάνουμε», είπε η Ελένη Χατζίδου στον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου.