Τίτλοι τέλους θα πέσουν για την εκπομπή «Breakfast @Star» στο τέλος της φετινής σεζόν, ύστερα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην πρωινή ζώνη του Star.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου επιβεβαίωσαν μέσα από δηλώσεις τους ότι η εκπομπή ολοκληρώνει τον κύκλο της. Όπως παραδέχτηκαν, αυτή η εξέλιξη τους στενοχωρεί, ωστόσο τόνισαν πως θα συνεχίσουν να βρίσκονται κανονικά στη θέση τους και να κάνουν τη δουλειά τους με αγάπη μέχρι το τέλος.

Το θέμα σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία ανέφερε ότι καταλαβαίνει τη στενοχώρια του ζευγαριού, ενώ αποκάλυψε ότι τους είχε γίνει πρόταση από το κανάλι, την οποία τελικά δεν δέχτηκαν. Έτσι, όπως ανέφερε, οδηγήθηκαν στη λήξη της συνεργασίας τους με το Star.

«Είναι αναμενόμενα στενοχωρημένοι. Είναι συγκινητικό για όλους εμάς όταν βλέπουμε συναδέλφους να έρχονται σε αυτή τη θέση, που και θέλουν να απαντήσουν στις κάμερες και να κάνουν μια δήλωση σεβόμενοι ότι οι άνθρωποι είναι έξω από το στούντιο, αλλά από την άλλη είναι αυτό που δεν ξέρεις τι θες να πεις, πώς να το πεις, αν θες να το πεις. Αυτό που λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι ότι όντως έγιναν κάποιες συζητήσεις. Αυτό που άκουσα κι εγώ είναι ότι τους προτάθηκε να αναλάβουν ένα μικρότερο κομμάτι ζωντανού αέρα πριν από την όποια εκπομπή ξεκινούσε. Τα παιδιά αρνήθηκαν θεωρώντας ότι είναι υποβάθμιση και δικαίως. Όταν έχεις επί τέσσερα χρόνια μια ζωντανή τρίωρη εκπομπή και σου λένε να κάνεις μια εκπομπή μιας ώρας, το θεωρείς υποβάθμιση. Κι εμένα αν μου γινόταν τέτοια πρόταση, υποβάθμιση θα το θεωρούσα», είπε η παρουσιάστρια του Alpha, Σταματίνα Τσιμτσιλή.