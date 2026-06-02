«Η κατάσταση στον Λίβανο είναι βαθύτατα ανησυχητική», ανέφερε στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η βοηθός γενική γραμματέας Μάρθα Πόμπι, επισημαίνοντας ότι οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις «προωθούνται βορειότερα στο λιβανικό έδαφος», ενώ οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ φθάνουν «βαθύτερα στο Ισραήλ».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διέταξε τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις να «εμβαθύνουν και να επεκτείνουν» τον έλεγχό τους σε περιοχές που προηγουμένως κατείχε η Χεζμπολάχ, ενώ το Ισραήλ έχει εντείνει την αεροπορική του εκστρατεία στον νότιο Λίβανο, στην κοιλάδα Μπεκάα και στα περίχωρα της Βηρυτού. Η Πόμπι σημείωσε ότι οι ισραηλινές προειδοποιήσεις εκκένωσης νοτίως του ποταμού Ζαχράνι χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τον νότιο Λίβανο ως «ζώνη μάχης».

Η UNIFIL, όπως ανέφερε, έχει καταγράψει «εκτεταμένη στρατιωτική δραστηριότητα» και «εκτεταμένες κατεδαφίσεις κτιρίων» κοντά στη Μπλε Γραμμή, ενώ στις 30 Μαΐου κατέγραψε 992 τροχιές ισραηλινών βλημάτων, «τον υψηλότερο αριθμό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η παύση των εχθροπραξιών στις 17 Απριλίου».

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις με ρουκέτες, αντιαρματικούς πυραύλους και drones, μεταξύ των οποίων «ολοένα πιο φονικά drones οπτικών ινών». Η Πόμπι σημείωσε ότι η οργάνωση δηλώνει πως «δεν θα αφοπλιστεί», αψηφώντας την πρόθεση της κυβέρνησης του Λιβάνου να επιβάλει «κρατικό μονοπώλιο στη χρήση βίας».

Το ανθρώπινο κόστος είναι «καταστροφικό»: από τις 2 Μαρτίου, τουλάχιστον 3.412 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 10.000 έχουν τραυματιστεί στον Λίβανο. «Μεταξύ των θυμάτων είναι εκατοντάδες άμαχοι: γυναίκες, παιδιά, δημοσιογράφοι και υγειονομικοί». Έχουν επίσης σκοτωθεί 21 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου, τέσσερις Ισραηλινοί άμαχοι, 26 μέλη των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και έξι κυανόκρανοι της UNIFIL.

Η Πόμπι προειδοποίησε ότι οι εξελίξεις αυτές συνιστούν «επικίνδυνη και ανησυχητική κλιμάκωση», υπονομεύοντας τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Τόνισε ότι η παρουσία του Ισραήλ βορείως της Μπλε Γραμμής αποτελεί «σαφή παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου» και της απόφασης 1701, ζητώντας την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων νοτίως της Μπλε Γραμμής.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Χεζμπολάχ και άλλες μη κρατικές ένοπλες ομάδες «πρέπει να αφοπλιστούν», καθώς η κατοχή και χρήση όπλων εκτός κρατικού ελέγχου αποτελεί «σαφή παραβίαση» των Αποφάσεων 1559 και 1701. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου είναι η μόνη νόμιμη ένοπλη δύναμη στον Λίβανο», ανέφερε.

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ κάλεσε όλα τα μέρη σε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και τόνισε ότι ο τελικός στόχος παραμένει «μια διαρκής μόνιμη εκεχειρία, την οποία θα τηρούν όλες οι πλευρές». Ζήτησε επίσης την προστασία των αμάχων, των πολιτικών υποδομών, της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά στην τοποθέτησή της τόνισε ότι η πρόσφατη κατάληψη του στρατηγικής σημασίας Κάστρου Μποφόρ συνιστά επικίνδυνη περαιτέρω χερσαία εισβολή στο λιβανικό έδαφος και κάλεσε για την αναστροφή της.

Η κ. Μπαλτά ζήτησε την άμεση παύση των εχθροπραξιών και εξέφρασε τη στήριξή της στη συνέχιση των απευθείας πολιτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με στόχο μια συνολική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Υπογράμμισε ότι η προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα και αναγνώρισε τις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης να αποκαταστήσει το κρατικό μονοπώλιο επί των όπλων και να ενισχύσει τους εθνικούς θεσμούς, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη για ταχεία διεθνή υποστήριξη.

Επανέλαβε για ακόμη μία φορά την έκκλησή της για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού της UNIFIL, το οποίο συνεχίζει να επιχειρεί υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, και καταδίκασε έντονα όλες τις επιθέσεις, απειλές και πράξεις εκφοβισμού κατά των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.