Μετά τα 60, ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές κινήσεις μπορούν να αρχίσουν να γίνονται πιο απαιτητικές. Το να σηκωθείτε από μια καρέκλα, να ανεβείτε μερικά σκαλιά ή να διατηρήσετε την ισορροπία σας σε μια απότομη αλλαγή κατεύθυνσης δεν είναι πλέον τόσο αυτονόητο όσο παλαιότερα.

Η φυσιολογική φθορά των μυών, η μειωμένη ευλυγισία των αρθρώσεων λόγω και της καθιστικής ζωής και η σταδιακή απώλεια ισορροπίας επηρεάζουν την κινητικότητα, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο πτώσεων.

Τα καλά νέα είναι ότι η συστηματική άσκηση μπορεί να επιβραδύνει ή και να αντιστρέψει αυτή αυτές τις αλλαγές, βοηθώντας το σώμα να παραμείνει δυνατό και λειτουργικό. Αν έχετε περάσει τα 60 και έχετε μείνει «πίσω» ως προς το επίπεδο φυσικής κατάστασης, οι ασκήσεις με μια απλή καρέκλα είναι μια εξαιρετικά καλή αρχή.

Όπως επισημαίνουν personal trainers, ενισχύουν τη δύναμη, βελτιώνουν την ισορροπία και διατηρούν τις αρθρώσεις ευκίνητες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανεξαρτησία και την ποιότητα ζωής, ενώ παράλληλα η χρήση καρέκλας προσφέρει επιπλέον στήριξη και ασφάλεια, επιτρέποντας στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να γυμνάζονται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μικρότερο κίνδυνο τραυματισμού.

Ακολουθούν έξι απλές αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές ασκήσεις με καρέκλα που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κινητικότητα και τη σταθερότητά σας μετά τα 60. Και πάντα να θυμάστε: Η συνέπεια είναι το κλειδί….

1. Καθιστές άρσεις γονάτων

Οι καθιστές άρσεις γονάτων ενεργοποιούν ταυτόχρονα τον συντονισμό, την κινητικότητα των ισχίων και τη σταθερότητα του κορμού. Μιμούνται τη μηχανική του βαδίσματος, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη σωστή στάση του σώματος και τον ελεγχόμενο τρόπο κίνησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όσους αισθάνονται δυσκαμψία ή αστάθεια στις καθημερινές δραστηριότητες.

Εκτελέστε 2 έως 3 σετ των 10 έως 12 επαναλήψεων για κάθε πόδι.

Ξεκουραστείτε για 30 έως 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετ.

2. Καθίσματα με καρέκλα

Πρόκειται για μία από τις πιο λειτουργικές ασκήσεις για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς εξασκεί άμεσα την κίνηση του να σηκώνεστε μόνοι σας από καρέκλα, κρεβάτι ή και τη λεκάνη. Η άσκηση δυναμώνει τους τετρακέφαλους, τους γλουτούς, τα ισχία και τον κορμό, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον έλεγχο του κάτω μέρους του σώματος και την ισορροπία.

Εκτελέστε 2 έως 3 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων.

Ξεκουραστείτε για 30 έως 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετ.

3. Εκτάσεις ποδιών σε καθιστή θέση (Seated Leg Extensions)

Η άσκηση αυτή στοχεύει στους τετρακέφαλους μυς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας και τη σταθεροποίηση των γονάτων. Η ενδυνάμωσή τους μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα και να κάνει τις καθημερινές κινήσεις πιο ασφαλείς και ελεγχόμενες.

Στόχος είναι 2 έως 3 σετ των 10 έως 12 επαναλήψεων ανά πόδι.

Ξεκουραστείτε για 30 έως 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετ

4. Άρσεις φτέρνας και δαχτύλων

Οι αστράγαλοι και οι μύες των κάτω άκρων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας, της σταθερότητας και της σωστής βάδισης όσο μεγαλώνουμε. Οι άρσεις φτέρνας και δαχτύλων βελτιώνουν την κινητικότητα των αστραγάλων και ενδυναμώνουν τις γάμπες και τους μύες της κνήμης, συμβάλλοντας στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.

Εκτελέστε 2 έως 3 σετ των 12 έως 15 επαναλήψεων.

Ξεκουραστείτε για 30 έως 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετ.

5. Περιστροφές κορμού σε καθιστή θέση

Έρευνες δείχνουν ότι η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης μειώνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα σε άτομα που περνούν πολλές ώρες καθισμένα. Οι περιστροφές κορμού βοηθούν στη βελτίωση της στροφικής κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης και του κορμού, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση της στάσης του σώματος.

Εκτελέστε 2 έως 3 σετ των 8 έως 10 επαναλήψεων ανά πλευρά.

Ξεκουραστείτε για 30 έως 45 δευτερόλεπτα ανάμεσα στα σετ.

6. Στήριξη στο ένα πόδι με βοήθεια καρέκλας (Single-Leg Holds)

Η ισορροπία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο πτώσεων στην τρίτη ηλικία και οι ασκήσεις στο ένα πόδι θεωρούνται από τις πιο αποτελεσματικές για τη βελτίωσή της. Η συγκεκριμένη άσκηση ενδυναμώνει τους σταθεροποιητικούς μυς γύρω από τους αστραγάλους, τα ισχία και τον κορμό.