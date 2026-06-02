Ο Ολυμπιακός, έχοντας ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά και εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων διαπραγματεύσεων, εξακολουθεί να κινείται μεθοδικά στην περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ, με τις τελευταίες ενδείξεις να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για τους Πειραιώτες.

Παρά το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν η Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Ράγιο Βαγιεκάνο, οι πληροφορίες από την Ισπανία συγκλίνουν στο ότι ο 30χρονος μέσος έχει καταλήξει στην επιλογή του Ολυμπιακού για τη συνέχεια της καριέρας του. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη ύστερα από συζητήσεις τόσο με την οικογένειά του όσο και με τους ανθρώπους που τον εκπροσωπούν.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Ιβηρική, ο Λόπεθ ενημέρωσε τον εκπρόσωπό του, Ινιάκι Ιμπάνιεθ, ότι επιθυμεί να αγωνιστεί στους «ερυθρόλευκους» και να δοκιμάσει για πρώτη φορά στην επαγγελματική του διαδρομή την εμπειρία εκτός Ισπανίας. Στην απόφασή του φαίνεται πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο τόσο η οικονομική πρόταση που του κατατέθηκε όσο και η παρουσία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Παράλληλα, η προοπτική διεκδίκησης τίτλων και η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα.

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο της τελευταίας στιγμής, ο Βάσκος χαφ αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Το συμβόλαιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια δύο ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Στο κάδρο ο Τσάπρας

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό του για τη δεξιά πλευρά της άμυνας, όπου επιδιώκει την απόκτηση δύο ποδοσφαιριστών, με τον έναν εξ αυτών να είναι κατά προτίμηση Έλληνας.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας παραμένει μία από τις περιπτώσεις που αξιολογούνται θετικά από τους ανθρώπους του συλλόγου. Οι επαφές εξελίσσονται με διακριτικότητα, καθώς στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική πρόοδο χωρίς να δημιουργηθούν εμπόδια ή να μετατραπεί η υπόθεση σε μακροχρόνιο μεταγραφικό σίριαλ.

Επανέρχεται το όνομα του Μαφέο

Παράλληλα, στο μεταγραφικό πλάνο των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται και ο Πάμπλο Μαφέο. Ο 28χρονος δεξιός μπακ της Μαγιόρκα απασχολεί εκ νέου τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να διερευνά τις συνθήκες μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο διεθνής με την Αργεντινή αμυντικός, που διαθέτει και ισπανικό διαβατήριο, δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να ακολουθήσει τη Μαγιόρκα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για εξελίξεις. Η περίπτωσή του συγκεντρώνει την εκτίμηση του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος γνωρίζει άριστα τα χαρακτηριστικά του και θεωρεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγωνιστικού του πλάνου.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τα οικονομικά και αγωνιστικά δεδομένα της υπόθεσης. Ο Ολυμπιακός παραμένει ενεργός στο συγκεκριμένο μέτωπο, αναμένοντας τις επόμενες ημέρες πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαφέο συνδέεται με τους Πειραιώτες. Το όνομά του είχε βρεθεί και στο παρελθόν στη μεταγραφική ατζέντα του συλλόγου, χωρίς όμως οι επαφές να οδηγηθούν σε συμφωνία. Μετρώντας 211 συμμετοχές στη La Liga και έχοντας φορέσει τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, ο επιθετικογενής μπακ διαθέτει το προφίλ που αναζητά ο Μεντιλίμπαρ για τη συγκεκριμένη θέση. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές για την πορεία της υπόθεσης.